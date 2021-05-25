فوائد الخوخ لمرضى السكري.. 4 طرق مختلفة لتناوله

يتساءل بعض مرضى السكري حول إمكانية تناول الخوخ، أحد الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف، خوفًا من أن تؤدي السكريات المتوفرة به في اضطرابات مستويات السكر بالدم لديهم.الخوخ لمرضى السكري.. مسموح أم ممنوع؟

بحسب ما جاء بموقع “Diabetes meal plans”، يحتوي الخوخ على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والقليل من الكربوهيدرات، حيث يحصل الجسم عند تناول ثمرة صغيرة منه على 51 سعرة فقط و12 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذا ما يجعله من الفواكه الصيفية المناسبة لمرضى السكري.

موسوعة الأدويةومع ذلك، يجب على مريض السكري أن يتأكد من أنه لا يعاني من الحساسية تجاه الخوخ، لأن تناوله في هذه الحالة قد يعرضه لبعض الأعراض المزعجة، مثل الطفح الجلدي والحكة وصعوبة التنفس وارتفاع حرارة الجسم وسيلان الأنف.كما يراعى الابتعاد عن الخوخ المعلب، لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

إليك المسموح منها فوائد الخوخ لمرضى السكري

يمكن لمرضى السكري الذين يعانون من البدانة الاعتماد على الخوخ لفقدان الوزن الزائد، حيث أظهرت بعض الدراسات، أنه يساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم، بفضل محتواه العالي من الألياف، التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

يلعب الخوخ دورًا كبيرًا في ضبط مستويات الجلوكوز بالدم لدى مرضى السكري، لأن الألياف المتوفرة به تقلل من معدل امتصاص السكر بالجسم.

يتميز الخوخ باحتوائه على مركب البوليفينول، الذي يوفر لمرضى السكري حماية ضد الإصابة بأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسمنة.

يساهم حمض الإيلاجيك الموجود بالخوخ في تحفيز البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين بشكل متوازن، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم.- يقلل الخوخ من فرص إصابة مرضى السكري بالسرطان، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم من الالتهاب والتحور لأورام خبيثة، عن طريق مكافحة الشوارد حرة.

يساعد الخوخ على تقوية مناعة الجسم عند مرضى السكري، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

يظل الخوخ صالحًا للتناول لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام عند تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ولمدة أسبوع إذا تم حفظه في الثلاجة.

من الأفضل ألا يتم غسل الخوخ فور شرائه، لأن البلل قد يسرع من عملية تلفه.

المصدر: الكونسلتو

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