هنديان يقيمان زفافهما في الجو.. هربًا من قيود “كورونا”

قرر زوجان هنديان اللجوء إلى فكرة عجيبة لتنظيم حفل زفافهما، حيث أقاماه في الجو؛ من أجل الإفلات من القيود المشدّدة التي تفرضها السلطات على خلفية جائحة “كورونا”، وذلك حتى يستطيعا معايشة أجواء الفرحة مع المدعوين كافة.

ولجأ الزوجان الهنديان إلى استئجار طائرة والتحليق بها بصحبة المدعوين، حتى لا يكون هناك خضوع للإجراءات الصارمة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

ونشر نشطاء، على مواقع التواصل، مقاطع مصورة للعروسيين بصحبة حضور حفل الزفاف، وهم على متن طائرة واحدة، لكن المفاجأة أن نهاية الحفل كانت مأساوية.

وقررت السلطات تسريح طاقم الطائرة لمخالفتهم القواعد المعتمدة بسبب تفشي الجائحة.

ولم تتردد هيئة الطيران في نيودلهي في فتح تحقيق بخصوص هذه الواقعة، بحكم أن الولاية الهندية، التي ينتمي إليها الزوجان تنصّ على ضرورة الالتزام بقواعد مشددة فيما يخص إقامة حفلات الزفاف، وتشترط ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصًا.

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