نبأٌ صادمٌ للوسط الفني المصري.. بتر قدم “سبعبع”

تعرض الوسط الفني المصري لنبأ حزين، حيث تم الإعلان عن بتر قدم الفنان شريف الدسوقي، الذي اشتهر بشخصية “سبعبع” في مسلسل “100 وش”، المعروض في شهر رمضان الموسم قبل الماضي، وذلك بعد جراحة خضع لها إثر إصابة خطيرة لحقت به.

وقالت الفنانة المصرية بدرية طلبة، إن زميلها “شريف”، الحاصر على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، قد بُترت قدمه عقب جراحة مساء أمس.

وأضافت: الشيء المؤلم نفسيًا أن يستيقظ الإنسان من المخدر ليكتشف أنه قد خسر قدمه.

وأردفت “بدرية” أن “شريف” عانى من إصابة أثناء تصوير فيلم “وقفة رجالة”، واكتشف الأطباء أنه يعاني من مرض السكري، والقدم السكري.

وخضع الفنان المصري لجراحة بسبب وجود جرح في قدمه اليسرى، وساءت حالته بشدة، مما أجبر الأطباء على بتر قدمه من أسفل ركبته، واستقرت الحالة حاليًا.

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