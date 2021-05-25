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ميزةٌ تقنيةٌ جديدةٌ تحمي سعة الهاتف التخزينية.. تطرحها “غوغل”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماط موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، اللثام عن قيام شركة “غوغل” بتبنّي تقنية فريدة من نوعها، تساهم في إنقاذ السعة التخزينية الخاصة بالهاتف.

وقال الموقع: أعطت “غوغل” تطبيقها الخاص بالصور “غوغل فوتوز” ميزة جديدة، تستند إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يسمح بالتعرف على الصور الباهتة ولقطات الشاشة.

وينبه ذلك المستخدمين بخصوص الصور، التي يمكن أن تستهلك سعة التخزين الخاصة بالهاتف وتؤدي إلى حدوث بطء شديد؛ وذلك حتى يتم الحذف من المعرض.

وتنوي “غوغل” الشروع في إطلاق التحديث المشتمل على تلك التقنية بدايةً من الأول من يونيو المقبل.

يترافق ذلك التطور مع سياسة جديدة، تسمح للمستخدم بالاحتفاظ بنسخ احتياطية لصوره عالية الجودة بحد أقصى 15 غيغابايت، على أن تكون أي زيادة عن ذلك مقابل مبلغ مدفوع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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