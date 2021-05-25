الألماسة “ساكورا”.. الجوهرة الأرجوانية الأغلى في التاريخ

كشفت محطة “سي إن إن” أن الألماسة “ساكورا” أصبحت هي الألماسة الأرجوانية الوردية الأغلى على مرّ التاريخ، بعد بيعها في مزاد علني، بسعر تخطى حاجز الـ29 ألف دولار أمريكي.

وذكرت المحطة أن الألماسة، البالغ حجمها 15,8 قيراطًا، قد تم بيعها خلال مزاد احتضنته هونغ كونغ.

وتعتبر “ساكورا” أكبر جوهرة مصقولة من نوعها، واستطاعت أن تنال تصنيف “زاهية فاخرة”، وهو القياس المتعلق بمدى كثافة اللون والذي لا يطابق سوى 4 % فقط من هذه الجواهر الزهرية، إضافة إلى تصنيفها باعتبار أنها خاليةٌ تمامًا من العيوب الداخلية.

وتتفاوت الجواهر الوردية بدرجات مختلفة، ومن هنا كان تميّز جوهرة “ساكورا” بدرجات من الأرجواني تطعّم لونها.

وعلى الرغم من أن السعر النهائي لـ”ساكورا”، البالغ 29,29 مليون دولار، لا يمثل أكبر صفقة في تاريخ دار المزادات بشكل عام، والتي بلغت 38 مليون دولار؛ غير أن الجوهرة النادرة استطاعت تخطّي سعر جوهرة أخرى بيعت العام الماضي، بلغ حجمها 14,8 قيراطًا وحملت مسمى “روح الوردة”، حيث كانت قيمتها 27 مليون دولار تقريبًا، وبيعت في دار مزادات سوذبي بمدينة جنيف.

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