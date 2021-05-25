علماء بريطانيون: الكلاب قادرة على رصد إصابات “كورونا” بدقة

توصل علماء بريطانيون، بعد دراسة نشرها موقع “Phys.org”، إلى أنه باستطاعة الكلاب المدربة تحديد الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا”.

وقال الموقع: بإمكان الحيوانات التعرف على الشخص المصاب، حتى في حال عدم ظهور أي أعراض عليه.

وطرح الباحثون، في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، سؤالاً بخصوص ما إذا كان باستطاعة الكلاب التقاط الرائحة المميزة للمركبات الكيميائية عندما يُصاب الشخص بعدوى كورونا، حتى في حال عدم ظهور أعراض.

وعمل معدّو الدراسة على جمع عينات من الملابس والأقنعة من أشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس “كورونا”، قبل وضعها أمام ستة كلاب مدربة.

وكشفت التجارب، أن الحيوانات قادرة على تحديد 94 إلى 82 % من عينات “SARS-CoV-2″ بصورة دقيقة، ثم استعمل الباحثون عمليات المحاكاة للتأكد من كيفية تأثير استخدام الكلاب لتحديد الإصابات بـ”كوفيد-19” على الوضع الوبائي.

وتبين أنه عند استخدام الحيوانات لفحص الأشخاص الذين يصلون إلى المطارات أو محطات القطار، يمكن رصد 91 % من المصابين، وهو ما يساهم بقوة في خفض معدل انتقال الفيروس بمقدار 2,24 ضعفًا مقارنة باستخدام اختبار “PCR” فقط.

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