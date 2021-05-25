سوبر ماركت الريف السويدي.. يخلو تمامًا من العنصر البشري

انتشرت في ريف السويدي، متاجر تقوم على خدمة السكان، ولكنها ذات طراز مختلف، وذلك بعد إغلاق محال بقالة كثيرة أبوابها، حيث أصبحت هناك أجهزة توزيع آلية داخل معدات متنقلة موضوعة قرب الحقول، دون الاعتماد على العنصر البشري على الإطلاق.

وفي منطقة فيكهولم الزراعية الصغيرة التي لا يعيش فيها إلا مئات من السكان، على مسافة حوالي 80 كيلومترًا من العاصمة ستوكهولم؛ ودّع الأهالي آخر محل بقالة قبل أكثر من عشر سنوات، وتوقف المتجر التابع لمحطة الوقود الوحيدة في المنطقة عن مهامه قبل عام ونصف عام.

وكان أقرب سوبرماركت يبعد نصف ساعة بالسيارة، حتى شهد يوليو الماضي، انطلاق هذه النوعية من المتاجر الآلية التي تخدم الأهالي على مدار الساعة، وتوفر الفرصة للحصول على مئات السلع الاستهلاكية دون وجود أي صندوق للدفع.

وقالت جوليا راي وهي مربية نحل: المسألة مفيدة لنا وهو خيار عملي للغاية في هذه المنطقة.

وأشارت إلى أنه يجب إظهار رمز عبر تطبيق على الهاتف الذكي حتى يتم فتح باب المتجر الممتد على مساحة 20 مترًا مربعًا في الحقول قرب محطة الوقود.

جديرٌ بالذكر أن السويد شهدت تراجعًا في عدد المتاجر الغذائية من المتاجر الكبرى إلى الصغيرة التابعة لمحطات الوقود، من 7,169 عام 1996 إلى 5,180، بموجب ما كشفته إحصائيات رسمية.

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