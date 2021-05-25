شابٌ هنديٌ.. مليونير لليلة واحدة فقط !

حصلت عائلة من أصل هندي على إشادة وتقدير كبيرين بسبب إقدامها على إعادة تذكرة يانصيب بقيمة مليون دولار إلى امرأة كانت قد اشترتها من متجرهم في ماساشوستس بالولايات المتحدة.

وقد جاء هذا الموقف الإنساني النبيل بعد استجابة أفراد العائلة لوجهة نظر كبار السنّ الذين أكدوا أن الحصول على هذه الأموال قد لا يكون هو التصرف الصحيح.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تريبيون” الهندية، فقد لاحظ ابن مالك المتجر، ابهي شاه، التذكرة الفائزة، وخطر بباله أن بمقدوره شراء سيارة تسلا، ولكنه قرر، في النهاية، إعادة التذكرة للمرأة التي اشترتها من والدته.

وقال الشاب في مقابلة مع تلفزيون “دبيلو بي زد”: لقد عشت إحساس أن أكون مليونيراً لليلة واحدة.

وقد عجز أفراد العائلة عن النوم طوال ليلتين بسبب تأنيب الضمير، إلا أن قرروا الامتثال لنصائح كبار السنّ في الهند، حيث أكدت الجدّة أن الاحتفاظ بهذه التذكرة غير صحيح، وطالبت بإعادتها إلى صاحبتها.

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