النجار: الوضع الوبائي مستقر ومراكز العزل تعمل دون ضغط

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الثلاثاء، حملة التطعيمات تكاد تصل إلى 200 ألف مطعم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الحملة تسير بوتيرة مرضية وممتازة جدًا وفقا للإمكانيات المتاحة ولعدد جرعات التطعيم المتوفرة.

وأوضح النجار – خلال إحاطة صحفية على الصفحة الرسمية للمركز– أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتناقص في الفترة الأخيرة مقابل سير حملة التطعيمات بوتيرة مرضية، مُشيرًا إلى أن الوضع الوبائي مازال مستقرًا وهادئا وفي تحسن مستمر وأن مراكز العزل تعمل بأريحية دون ضغط عليها.

وأضاف النجار أن أعداد الإصابات تتناقص يوميًا وآخر إحصائية سُجلت 281 إصابة من أصل ثلاثة آلاف و6 عينات.

وبيٌن النجار أنه بدأ التطعيم بستبوتنيك الروسي الذي يتوفر منه 200 ألف جرعة استخدم منها حوالي الثلث و57 ألف جرعة من أسترازينيكا، وقد جرى استنفاده نظرا إلى أن صلاحيته تنتهي هذا الشهر، يليه التطعيم الصيني ومتوفر منه 150 ألف جرعة.

وقال النجار إن التطيعم الصيني استهدف الفئات من الستين إلى السبعين، وأما التطيعم الروسي فاستهدفت به الفئات من الستين والأسترازينيكا من السبعين.

يُذكر أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أكد، الأربعاء الماضي، وصول شحنة من 117 ألف جرعة من تطعيم أسترازينيكا من كوفاكس وهي تحت إجراءات الإفراج عنها خلال يومين، وستوزع على مراكز التطعيم في جميع أنحاء ليبيا.

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