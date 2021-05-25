قوقل قريبة جدًا من تقديم أول هاتف بيكسل بكاميرا أسفل الشاشة – إليك التفاصيل

سجلت جوجل براءة اختراع جديدة كليًا، وذلك من خلال مركز براءات الاختراع العالمي WIPO، وبراءة الاختراع الجديدة تلك تتمحور حول تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، وهي التقنية التي تتسابق الشركات على تقديمها بمستوى مميز في هواتفها الذكية، وعليه، من المتوقع أن نشهد في وقت قريب جدًا هاتف بيكسل بكاميرا أسفل الشاشة!

خاصية الكاميرا أسقل الشاشة لهواتف بيكسل

أول من قدم هذه التقنية بشكل مقبول هي شركة ZTE، وذلك مع هاتف ZTE Axon 20 الرائد، لكن هذا الهاتف لم يكن منتشرًا بالشكل المتوقع بسبب ضعف شعبية الشركة من الأساس! وحاليًا تتسابق الشركات الرائدة مثل سامسونج، شاومي، أوبو وربما هواوي أيضًا على هذه التقنية.. وجوجل كذلك!

جوجل قد سجلت البراءة بالفعل، وهذا يعني أنها تأخذ أمر تطوير هذه التقنية بجدية شديدة! والهدف وراء تطوير هذه التقنية هو ظهور الهواتف بشكل مستقبلي واحترافي أكبر من ناحية، ومن ناحية أخرى هو تحسين تصميم الهواتف وقدومها مع شاشات كاملة تمامًا دون أي ثقوب أو نتوء.

طبقًا للمعلومات المتاحة والتي ظهرت من طرف منصة LetsGoDigital المتخصصة في براءات الاختراع والكشف عنها، الخاصية ستعمل عن طريق كاميرا مغطاة بطبقة شفافة، طالما ظلت الكاميرا غير مستخدمة فالمستخدم سيكون قادر على استخدام هاتفه بحرية دون أي مشاكل، وبمجرد البدء في استخدام الكاميرا ستتحرك تلك الطبقة بطريقة ما وذلك ليتمكن المستشعر من الحصول على الضوء اللايزم لالتقاط الصورة!

يُذكر أن نفس تلك المنطقة ستضم أيضًا مستشعرات الحركة، الإضاءة وكذلك مستشعر IR، ولذلك فهذه المنطقة قد تقدّم خاصية التعرف على الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد — الأمر لازال مستقبلي إلى حد كبير، لذلك فنحن لا نتوقع قدوم هاتف بيكسل مع هذه التقنية قبل عام 2022.

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