قريبًا سيمكن تحسين أداء هواتف أندرويد من خلال تحديثات متجر بلاي!

هناك ما يعرف بالشبكات العصبية، أو Neural Networks بالإنجليزية، وهي تقنيات مستخدمة في كل المجالات المتقدمة تقريبًا، وواحدة منهم هي أنظمة الهواتف الذكية، ومن ناحيتها فقوقل لديها API مخصص لها، وبناءًا عليه وعلى تعاون ضخم مع كوالكوم فسيمكن تحسين أداء هواتف أندرويد من خلال تحديثات من متجر بلاي فقط!

تحسين أداء هواتف أندرويد من خلال تحديثات من متجر بلاي

قريبًا جدًا وبناءًا على تعاون ضخم بين الشركتين الأمريكيتين سيمكن إرسال تحديثات لتلك الشبكات العصبية وواجهتها البرمجية مباشرةً من خلال متجر بلاي، وذلك في الخلفية دون الحاجة لتدخل المستخدم في العملية، وهذه التحديثات ستحسن من أداء الجهاز بشكل عام وستحل أيضًا من المشاكل البرمجية التي تظهر في الهواتف مع مرور الوقت.

قوقل وكوالكوم قد ذكرا أن تطبيقات مثل خرائط قوقل ومساعد قوقل الشخصي هي أمثلة على تطبيقات سيتم تحسينها باستمرار من خلال هذا التحديث الجديد، النسخة الجديدة من الـAPI ستصل لمستخدمي معظم هواتف أندرويد النشطة حول العالم في وقت قريب جدًا.

نلاحظ أن التعاون هو بين قوقل وكوالكوم، لذلك فهذه التحسينات ستنطبق على الهواتف التي تحمل معالجات كوالكوم دونًا عن غيرها، وحتى الآن من غير المعلوم وقت تطبيق هذه التحديثات الجديدة، لكن من المتوقع أن نراها مع إطلاق أندرويد 12 أو قبل ذلك، لكن المؤكد هو أننا سنعاصرها خلال عام 2020 الجاري.

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