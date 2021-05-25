تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – عودة مرة أخرى للتطبيقات المميزة والعروض المجانية مؤقتاً!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق السبحة الإسلامية

عبارة عن سبحة إلكترونية تعمل على الايفون تمكنك من ترديد الأذكار والتسابيح المختلفة وعدها على الشاشة بنفس آلية عمل السبحة التقليدية، يحتوي التطبيق على العديد من الأذكار الصحيحة الشهيرة كما يتيح لك إضافة ما تشاء من الأذكار مع خاصية الاهتزاز عند اكتمال العد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق تلاوات مصرية

القراء المصريون مشهورون بتلاواتهم الرائعة منذ إطلاق الإذاعة المصرية قبل سنوات، وهذا التطبيق سوف يتيح لك الوصول إلى أجمل وأندر التلاوات لأكثر من 200 قارئاً مصرياً، مع إمكانية الاستماع والتحميل، بالإضافة إلى إذاعة قرآنية تعمل على مدار الساعة.

السعر : مجاني

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تطبيق CPU-Z

هو تطبيق مميز يتيح لك معرفة الكثير حول جهاز الايفون الذي بين يديك مثل حالة البطارية بالتفصيل والسعة التخزينية وأداء المعالج في الوقت الفعلي واستهلاك الذاكرة العشوائية وجودة الاتصال بالإنترنت عبر الوايفاي أو الشبكات الخلوية وغير ذلك من البيانات المهمة.

السعر : مجاني

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ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية

هو تطبيق يمكنك من إضافة الصور إلى الشاشة الرئيسية في صورة ويدجت يمكن التحكم بحجمه، وإضافة الصور التي تود عرضها بلا حدود، و مع التحكم في الفاصل الزمني بين عرض كل صورة وما يليها.

السعر : مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق إزالة الأجزاء العير مرغوب فيها في الصورة

تطبيق Magic Photo Eraser هو تطبيق مميز يمكنك من إزالة أي جزء غير مرغوب به في الصورة بشكل سهل وتلقائي وباستخدام الذكاء الاصطناعي، كل ما عليك هو تحديد الجزء الغير مرغوب فيه وسوف يتم التخلص منه تلقائيا.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق العدسة المكبرة والفلاش

تطبيق مميز مفيد لك إذا كان لديك نظارات قراءة وتنساها بشكل دائم، فهذا التطبيق سوف ينقذ الموقف دوماً لأنه يقوم بتكبير النصوص مع إمكانية إضاءة الفلاش وعرض ذلك في وضعية الشاشة الكاملة في الايفون.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق CookBook – احتفظ بوصفات الطبخ

تطبيق مميز يتيح للمستخدم الاحتفاظ بوجبات الطبخ المميزة والتخطيط لتحضير الوجبات، وجلب الوصفات من أشهر المواقع، وإدراج المقادير الخاصة بالمكونات، وتمييز الوجيات المفضلة، وغير ذلك من المزايا.

السعر : مجاني لفترة محدودة