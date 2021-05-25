سميو للرائد: الجرعة الأولى من اللقاح توفر حماية بنسبة 80%

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، في تصريح للرائد الثلاثاء، إن الجرعة الأولى من اللقاحات التي تلقاها المواطنون توفر حماية بنسبة 60 إلى 80%.

وأوضح سيمو أن البدء في تطعيم الجرعة الثانية لن يكون إلا بانتهاء استهداف الفئات الأولى من الحملة، وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعناصر الطبية والمتطوعين باستثناء الحالات التي تستوجب العلاج خارج البلاد والتي تفرض على المسافرين تلقي جرعتين من اللقاح لدخولها.

وفي سياق متصل قال مدير الإدارة أن الحجاج الليبيين البالغ عدهم قرابة 165 حاجاً، سيتم تطعيمهم دون أي مشاكل بلقاح “أسترازنيكا” على جرعتين أو لقاح “جونسون آند جونسون” سيطعمون بجرعة واحدة في حال وصوله وفقا لشروط وزارة الحج في المملكة السعودية، مبينا أنهم في انتظار الإفراج عن شحنة لقاح “أسترازنيكا” التي وصلت مؤخرا بعدد 117 ألف جرعة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأشار “سميو” إلى أن شحنة لقاح “جونسون آند جونسون” ستصل في أقل من شهر بعدد مليون جرعة، وفقا لمصادر حكومية.

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