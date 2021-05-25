دليلك الكامل حول نظام أندرويد 12 – موعد الصدور، المميزات الجديدة، والأجهزة التي ستستلمه

الجميع الآن في انتظار نظام أندرويد 12، خصوصًا بعد ما ظهر في مؤتمر Google I/O وبعد كل ما تداولته التسريبات والتقارير، وكل الأدلة تشير إلى أن النظام الجديد سيكون الأفضل والأضخم منذ سنوات، خصوصًا بعد أندرويد 11 والذي كان محبطًا نوعًا ما لما فيه من مميزات محدودة جدًا مقارنة بالأجيال السابقة له! وفي هذا المقال نشارككم أهم المعلومات حول أندرويد 12.

ما هو موعد إصدار نظام أندرويد 12؟

حتى يومنا هذا، جوجل لم تؤكد موعد إطلاق نظام أندرويد 12 رسميًا، لكن الشركة كانت قد شاركت خارطة الطريق للنظام من حيث الإصدارات التجريبية والإصدارات الموجهة للمطورين، وضمن هذه الخارطة نلاحظ أن النظام سيبدأ في مراحل الاستقرار بداية من شهر أغسطس.

بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يبدأ النظام في الوصول للهواتف الذكية سواء كانت هواتف بيكسل أو هواتف من شركات أخرى في شهر سبتمبر، وهذا الحديث هو حول النسخة المستقرة والنهائية Stable، هذا حيث أن نسخ المطورين قد تم إطلاقها بالفعل، والنسخ التجريبية قد بدأت في التوفر في أولى إصداراتها.

متى سيحصل جهازك على أندرويد 12؟

هذا سؤال صعب قليلًا، النظام يبدأ في التوفر رسميًا بشكل طبيعي في شهر سبتمبر، وحينها يبدأ في التوفر مباشرةً لهواتف بيكسل، وهي هواتف بيكسل حتى بيكسل في هذا العام، والمقسمة للتالي:

Pixel 5

Pixel 4a 5G

Pixel 4a

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

من ناحية أخرى، الأمر يختلف كثيرًا فيما يتعلق بهواتف الشركات الأخرى مثل هواتف سامسونج، هواتف شاومي، أو غيرهم الكثير، وهذا لأن كل شركة تبدأ في العمل على النظام وإضافة واجهتها الخاصة له وإضافة تحسيناتها الشخصية أولًا، لذلك من المتوقع أن يبدأ أندرويد 12 في الوصول لهذه الهواتف متأخرًا، ربما في شهر ديسمبر، هذا بينما سيتوفر النظام للهواتف الرائدة أولًا. استثناء وحيد هي الهواتف التي تأتي بأندرويد خام أو شبه خام مثل هواتف نوكيا، وهي التي تستلم التحديثات بشكل مبكر مقارنةً بالمنافسين.

ما الجديد في نظام أندرويد 12 من حيث المميزات والخواص

تم إصدار النسخة التجريبية العامة الأولى من النظام Beta 1، وهي أقرب ما يكون لما سنراه في النهاية في أندرويد 12 المستقر! وضمن هذه النسخة ظهرت مميزات جديدة، إلى جانب مميزات أخرى أعلنت عنها قوقل بنفسها، وعلى أي حال، نشارككم فيما يلي بعض أهم المميزات الجديدة.

1- تغييرات التصميم وMaterial You

لعل لغة التصميم Material You هي واحدة من أكبر التغييرات على الإطلاق في النظام، وهي ببساطة لغة تصميم جديدة تتبع الماتيريال ديزاين، لكنها ستتميز بأنها ستجعل تصميمات النظام مبنية على تفضيلات المستخدم نفسها!

2- لوحة الخصوصية

بدأت قوقل في زيادة التركيز على الخصوصية ضمن أندرويد 12، وقد قامت بتصميم لوحة مخصصة سمتها لوحة الخصوصية Privacy Dashboard، والمقصود هنا هي لوحة تحكم، وضمنها سيكون هناك إعدادات كثيرة للتحكم في الخصوصية مثل إدارة وصول التطبيقات للميكروفون والكاميرا والموقع الجغرافي وبيانات حول كل تطبيق والمزيد، هذا مع ظهور مؤشر عند استخدام الكاميرا و/أو الميكروفون، تمامًا مثل iOS.

3- وحدة معالجة للخصوصية

من المميز أيضًا ضمن النظام الجديد هو أنه سيفصل المعلومات الخاصة والحساسة عن هيكل النظام، حيث سيأتي مع وحدة معالجة خاصة Private Compute Coreوبفضلها لن تتمكن التطبيقات من الوصول إلى المعلومات وكذلك المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى، هذه الخاصية ببساطة ستتيح للنظام تخزين البيانات الحساسة في مأمن تام من الوصول إليها.

4- خاصية سبات التطبيقات

حدثناكم عن هذه الخاصية في مقال منفصل، وببساطة سيكون النظام قادر على إيقاف التطبيقات من العمل في الخلفية وكذلك مسح ملفاته المؤفتة في حالة أنك لم تستخدمها لفترة طويلة جدًا، وبذلك يحافظ النظام على المساحة وعلى الأمن والخصوصية في نفس الوقت.

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كل ما سبق سيضم أيضًا خواص مفيدة جدًا مثل التنقل الصوتي الأكثر مرونة، حيث سيكون النظام قادر على التنقل بين الصوتيات التي ينتجها تطبيق وتطبيق آخر بمرونة كبيرة دون أن تشعر أن الصوت قد توقف بالكامل ومن ثم اشتغل مرة أخرى، في حين سيسمح النظام للمستخدمين بفتح قفل سياراتهم باستخدام الهاتف! هذا في حالة وجود سيارة داعمة لهذه الخاصية بالطبع.