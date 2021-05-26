سوف نتناول معكم أفضل 10 تطبيقات لساعة ابل الذكية اخترناها لكم بعناية شديدة. عند الحديث عن التطبيقات المخصصة لساعة ابل الذكية فإن الأمر يعتبر بمثابة تحدي لمطوري التطبيقات، فهم دائماً يتساءلون هل يمكنهم تطوير تطبيق يعمل بشكل مثالي على ساعة ابل أم أنهم غير قادرين على ذلك. هل تعلم ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنهم مستعدين دائماً لتقديم كل ما هو جديد ونافع، ولكنهم يخشون من مشكلة أن يعرضوا سمعة شركتهم لأي إساءة نتيجة الفشل في تطوير تطبيق ما.

ولكن بعد طرح شركة ابل لساعة Apple Watch 6 وهاتف iPhone 12 يبدو أن هناك العديد من المطورين الذين وجدوا الفرصة قد حانت لتقديم شيء يفيد مالكي هذه الأجهزة. وبالفعل، منذ ذلك الحين وقائمة التطبيقات التي يتم طرحها لساعة ابل الذكية في تزايد مستمر ويوم بعد يوم.

واليوم جئنا إليكم بمجموعة مختارة بعناية من أفضل التطبيقات، بعضها نافع وقد يكون ضروري للاستخدام اليومي والروتيني، بعضها الأخر قد يكون لمجرد التسلية والمتعة، وبعض منها يحاول أن يجعل حياتنا أكثر سهولة وراحة. والآن، ما رأيكم أن نتعرف عليها سوياً ونرى ما الذي يمكن أن تقدمه لنا وتنفعنا به؟ وتذكر أن تلقي نظرة على موضوع 8 تطبيقات تستحق التثبيت على ساعات آبل الذكية.

1- Watch to 5K

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هناك العديد من تطبيقات اللياقة البدنية على ساعة ابل، في الحقيقة لا يوجد أكثر منها. ولكن تطبيق Watch to 5K تطبيق فريد ومثالي، حاول أن يبحث عن المشكلة الحقيقية ويكتب تطبيق يكون قادراً على حلها. هذا التطبيق الذكي مُطور خصيصاً للمبتدئين الذين يريدون أن يقطعون مسافة 5 كيلو مترات على مدار 9 أسابيع.

أفضل شيء أن التطبيق يعمل من تلقاء نفسه ولا يحتاج الربط بهاتفك الآيفون وهذا هو أحد أهم الأسباب الذي جعلنا نختاره بديلاً عن تطبيقات عديدة مخصصة للياقة البدنية. حيث يسمح لك برؤية المسافة التي تقطعها ومتوسط السرعة التي تمشى بها وكم السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء ذلك وبالتأكيد يعرض لك معدل ضربات القلب، وجميع هذه التفاصيل ستجدها في تطبيق Health من Apple.

السعر : 2.99$

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2- Heart Analyzer 8

الإصدار الجديد من التطبيق الرائع Heart Analyzer يعمل بشكل جيد جداً على هاتف آيفون، حيث أنه يمتاز بواجهة مستخدم رائعة وجذابة. وعلى الرغم أنه لا يظهر على شاشة الساعة بنفس الهيئة المثالية على شاشة الهاتف، ولكن في نفس الوقت كان قادراً على استغلال مساحة شاشة الساعة لعرض الرسم البياني الذي يوضح مخطط ضربات القلب أمامك مباشرة.

على سبيل المثال يمكنه أنه يوفر مخططات الاتجاهات والمقاييس الأسبوعية وعروض التمارين. وإذا كنت تتساءل هل يتكامل مع تطبيق Health على هاتفك الآيفون، فالإجابة هي نعم وبكل تأكيد. ستجده يحتفظ بالسعرات الحرارية التي تحرقها والمسافة التي تمشيها ومراقبة حية لمعدل ضربات القلب والمزيد من المعلومات التي قد تحتاج إليها في بداية مشوار اللياقة البدنية الذي تقطعه.

السعر : مجاني

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3- Lens for IG

بعض مالكي ساعة ابل المحبين لتطبيق إنستغرام تضرروا كثيراً من عدم وجود التطبيق على الساعة الجديدة، ولكن الآن لا داعي أن يتضايقوا، حيث أن تطبيق Lens for IG جاء خصيصاً من أجلهم وفي الحقيقة يبدو رائعاً على الساعة الجديدة واستفاد بشكل كبير من مساحة الشاشة الأكبر اتساعاً.

بالتأكيد هو لن يكون بنفس الشكل كما يبدو على شاشة هاتف آيفون، ولكن من خلال معصمك ستكون قادراً على التحكم في كل شيء ورؤية أي شيء. بالإضافة إلى ذلك فقد احتوى التطبيق على 7 أقسام مختلفة والتي اشتملت على الصفحة الرئيسية والقصص والنشاط والرسائل والمزيد غير ذلك.

يمكنك استخدام الرموز التعبيرية ولوحة المفاتيح المدمجة القائمة على الإيماءات لكتابة الرسائل. على الرغم أنه تطبيق ممتع ورائع وسيعشقه العديد من محبين انستغرام، ولكن لكونه الإصدار الأول وجديد من نوعه فمن الطبيعي أنه قد يواجه بعض الأخطاء والأعطال والتي يحاول المطور علاجها بمرور الوقت.

السعر : مجاني

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4- Camera Plus

هذا التطبيق رائع وبكل تأكيد سوف تحتاج إليه في يوم من الأيام. أما لو كنت من هواة التصوير وتستخدم كاميرا هاتفك الآيفون باستمرار، فبدون شك أنك ستقوم بشرائه على الفور بعدما تعرف مزاياه.

تطبيق Camera Plus يسمح لك بالتحكم في كاميرا هاتفك الآيفون عن بُعد من خلال ساعة ابل. يمكنك تشغيل مصباح الفلاش أو إغلاقة، يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، يمكنك تشغيل مؤقت العد التنازلي، وهذا ليس هو كل شيء، يمكنك حتى التبديل بين وضع تصوير لقطات الصور والفيديو.

بكل تأكيد تجربة ممتعة يحاول التسهيل عليك إذا كنت تلتقط الكثير من الصور الشخصية في كل مكان تذهب إليه. سيكون صديقك المخلص وقت الشدائد ورفيقك الذكي عند التصوير.

السعر : 0.99$

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5- FiLMiC Pro－Video Camera

لدينا أخبار جيدة وأخبار سيئة عن تطبيق FiLMiC Pro－Video Camera. دعونا نخبركم بالسلبيات أولاً. بادئ ذي بدء التطبيق غالي جداً، نعم سعره الحقيقي مرتفع للغاية مقارنة بتطبيقات ساعة ابل الذكية. بالإضافة إلى ذلك فهو يستنزف طاقة البطارية بسرعة كبيرة. وهذه السلبيات هي ما تتسبب في إعطائه تقييمات سلبية على متجر App Store. ولكن من النواحي الإيجابية، فتأكد أنه تطبيق احترافي يعتمد عليه المصورين المتمرسين والصحفيين.

من الناحية الوظيفية فهو شبيه للغاية بتطبيق Camera Watch الافتراضي من ابل، حيث يمكنك الاعتماد عليه في تشغيل التسجيل أو إيقاف التسجيل عن بُعد، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تشغيل ما قمت بتسجيله للتو، يمكنك معرفة ما الذي تشير إليه الكاميرا. والفكرة كلها تكمن في كونه متصل بمحرر فيديو رائع وعلى أعلى درجات الجودة والاحترافية. ولكن مرة ثانية المشكلة الوحيدة في سعره تجعلنا مترددين جداً في التوصية به، ينبغي أن تكون مستعداً للمجازفة والتضحية من أجل تحديد ما إذا كانت مزاياه تستحق فعلاً أم لا.

السعر : 14.99$

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6- Phone Buddy

Phone Buddy هو اسم على مسمى. فعلى سبيل المثال تطبيق ابل الشهير Find My يحاول العثور على هاتفك الضائع، أليس كذلك؟ ولكن Phone Buddy يحاول ألا يجعلك تفقد هاتفك في المقام الأول. فبمجرد أن تفقد الساعة اتصال البلوتوث مع هاتفك الآيفون أو حتى تنخفض الإشارة عن المستوى الذي تقوم بتحديده بنفسك مُسبقاً، فعلى الفور سيقوم التطبيق بتحذيرك من خلال صفارات تنبيهية والتي تختارها أنت أيضاً بنفسك.

ولكن لو كنت تتضرر من الصفارات فمن الممكن أن تضبطه على الحديث بدلاً من ذلك وتختار العبارات التي تود سماعها عندما تنسى هاتفك. تطبيق مفيد ونافع لأنه في المقام الأول يحاول تنبيهك ألا تفقد أو تنسى هاتفك خلفك.

السعر : 4.99$

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7- Noted

هذا التطبيق مثير للاهتمام وخاصة على هاتف الآيفون بفضل واجهته النظيفة والمُرتبة جداً. ولكن على ساعة ابل هو ليس كذلك، ولكن لكي تعطي كل ذي حق حقه فالتطبيق رائع ومفيد جداً في مجالات عديدة. ببساطة شديدة هو مسجل صوتي، يمكنك تسجيل المحاضرات أو الحوارات الصحفية أو الاجتماعات أو المناقشات الجماعية أو أي حديث تحتاج تسجيله صوتاً من أجل السماع إليه لاحقاً.

ولكن هذا ليس كذل شيء، يمكنك إضافة ملاحظات وطوابع زمنية عندما يقول المتحدث شيئاً مهماً ولكي تكون قادراً على الوصول له وتحديده عند سماع الحوار بالكامل بعد ذلك. تطبيق رائع ومفيد في شتى المجالات وخاصة موظفين الشركات والطلاب الجامعيين.

السعر : مجاني

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8- FlickType Keyboard

FlickType Keyboard هو واحد من أفضل التطبيقات لساعة ابل الذكية. تطبيق رائع لضعاف البصر والمكفوفين لأنه يتيح لهم كتابة الرسائل باستخدام مخطوطات Qwerty الشهيرة والذي يمكنه قراءة الرسائل بصوت عالِ ليساعدهم على تحديد ما يكتبونه.

يحاول التطبيق دائماً التخمين ما الذي تريد كتابته بناءً على خوارزمية مدمجة فيه لكي يساعدك على الكتابة بشكل صحيح حتى إذا تعرضت لبعض الأخطاء الإملائية. ومع ذلك، إن أخطأت فمن السهل جداً تصحيح الأخطاء بنقرة زر واحدة، بالإضافة إلى ذلك يمكنك استخدام الرموز التعبيرية والنصية في الكتابة وهي سريعة جداً ولن تواجه أي مشاكل في استخدامك له.

السعر : مجاني

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9- Nano for Reddit

Nano for Reddit قد يكون التطبيق الوحيد الذي تبحث عنه، خاصة لو كنت من أولئك المتابعين لمنصة Reddit. من كان يتخيل أنه سيأتي علينا يوم ونجد فيه تطبيق لساعة ابل الذكية قادر على التعامل مع منصة مثل منصة Reddit. تخيل كل هذا الكم من المعلومات والمشاركات والعناوين الفرعية والأخبار في شتى المجالات، أصبح بسهولة معروض على شاشة صغيرة على معصمك، ولكن الأفضل من كل ذلك أن Nano استطاع أن يدير هذا الأمر بذكاء وحكمة بالغة.

علاوة على ذلك يمكنك عرض الصفحات وقراءة المقالات والمنشورات والرد على المشاركات والتصويت عليها ورؤية الصور والرسوم المتحركة والتفاعل بكل الأشكال المتاحة التي يمكنك فعلها كما لو كنت تستخدم هاتفك. ونعم كل ذلك بالمجان.

السعر : مجاني

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10- Dark Sky

هناك العديد من تطبيقات الطقس ومعرفة الحالة الجوية على ساعة ابل، وربما Dark Sky من أشهر تلك التطبيقات التي تحصل على تقييمات إيجابية جداً. تطبيق رائع حقاً. أسلوبه يتسم بالبساطة والألوان الهادئة. مع واجهة مستخدم نظيفة تعرض لك خطوط الرياح ودرجات الحرارة وهطول الأمطار. بالإضافة إلى ذلك، سرعة الرياح وأوقات شروق الشمس وغروبها وتوقعات حول حالة الطقس وما إذا كانت ستمطر أم لا وتنبؤات حول درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك هو تطبيق بسيط وسهل الاستخام ويفضل الاعتماد عليه العديد من المستخدمين.

السعر : 3.99£