سامسونج تكشف رسميًا عن تابلت Galaxy Tab S7 FE بمواصفات مميزة وسعر مخفض

الأجهزة اللوحية العاملة بنظام تشغيل أندرويد لازالت متواضعة إلى حد كبير، لكن شركات رئيسية مثل سامسونج وهواوي وكذلك لينوفو لازالت تهتم بشدة بهذا السوق، ولعل لوحيات جالكسي تاب S7 هي الأقوى حاليًا من نواحي عديدة، وها هي سامسونج تكشف عن تابلت Galaxy Tab S7 FE، الإصدار المخفف من تاب S7 مع سعر أقل ومواصفات مقبولة جدًا.

مواصفات ومميزات تابلت Galaxy Tab S7 FE

جهاز جالكسي تاب S7 الأصلي هو جهاز لوحي رائد من جميع النواحي، ويعتبر من أهم منافسي أجهزة آيباد من طرف أندرويد، لكن يعيق هذا الجهاز سعره المرتفع، مما جعله موجّه لفئات محدودة من المستخدمين الذين قد يدفعون مبالغ كبيرة في جهاز لوحي، هذا على عكس تابلت Galaxy Tab S7 FE والذي يأتي بمواصفات أقل وسعر محسّن.

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سامسونج قد أطلقت الجهاز الجديد بالفعل في السوق الألماني، وأما عن مواصفاته فهو يدعم شبكات الجيل الخامس بشكل كامل، وهي ميزة رئيسية، في حين أن شاشته تأتي بقياس 12.4 بوصة من نوع LCD وليست من نوع أموليد، وهذا لتقليل التكلفة بالطبع، وواحدة من المساوئ الأخرى لهذا الجهاز هي أنه يقدم تردد 60 هيرتز فقط.

يأتي الجهاز مع معالج سنابدراجون 750G فوق المتوسط، مع ما يصل إلى 6 / 128 جيجابايت من الذواكر الداخلية، في حين أن بعض المصادر قد ذكرت أنه قد يأتي بذواكر 4 / 64 جيجابايت، لكن هذه الأمور ستتغير حسب البلد على ما يبدو. الجهاز بالطبع يدعم زيادة المساحة الداخلية من خلال الاعتماد على بطاقة microSD.

يقدّم الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، دعم S-Pen ودعم خاصية Samsung DeX بالطبع، مع أندرويد 11 وOneUI 3.1

سعر وموعد توفر الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 FE

سيتوفر الجهاز بسعر يبدأ من عند 649 يورو أوروبي تقريبًا، وسيزداد في حالة توفر الإصدار 128 / 6 جيجابايت، هذا حيث أن السعر الأول هو لإصدار 4 / 64 جيجابايت! سيأتي الجهاز بالألوان الأسود والفضي، وسيتوفر في الأسابيع القادمة حول العالم.