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بلومبيرغ: لقاحات كورونا وزعت على 176 دولة والصين تتصدر القائمة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلنت وكالة “بلومبيرغ” الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد اللقاحات الموزعة عالميا إلى 1.71 مليار جرعة في 176 دولة.

وقالت “بلومبيرغ” – في خريطة اللقاحات التي تعدها الوكالة – إن الصين تصدرت قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 527.25 مليون جرعة دون توفر تفاصيل نسبة التطعيم في البلاد – وفق ما نقلت وكالة الأناضول – مضيفة أن الولايات المُتحدة جاءت في المرتبة الثانية بحصولها على 287.78 مليون جرعة لقاح، وإجمالي المواطنين الذي تحصلوا على جرعة واحدة 49.5%، و39.5% ممن تحصلوا على الجرعتين.

وأوضحت “بلومبيرغ” أن 27 دولة من الاتحاد الأوروبي جاءت في المرتبة الثالثة بعدما حصلت على 226.32 مليون جرعة، توزعت بين 35.5% من إجمالي سكان التكتل ممن حصلوا على الجرعة الأولى، و15.5 % ممن تلقوا الجرعتين.

وبينت “بلومبيرغ” أن الهند جاءت على المرتبة الرابعة بحصولها على 200.49 مليون جرعة وأن نسبة المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 11.5% و3.2% ممن تلقوا الجرعتين، لافتة إلى أن البرازيل جاءت في المرتبة الخامسة بحصولها على 64.03 مليون جرعة، كما أن نسبة المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى 20.4 %، وأن نسبة من تلقوا الجرعتين بلغ 10.1 % .

يُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالميًا وصل إلى 168 مليونا، والوفيات 3.49 ملايين.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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