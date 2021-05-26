الصحة العالمية: النسخة الهندية من فيروس كورونا موجودة في 4 دول عربية

قالت المستشارة بمنظمة الصحة العالمية مها طلعت، الأربعاء، إن النسخة المُتحورة من فيروس كورونا موجودة في بلدان عدة بينها 4 دول عربية، داعية العالم إلى ضرورة الاستعداد لأي خطر صحي قادم.

وأوضحت طلعت أن تفشي هذه النسخة في الهند كان مختلفا؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تزامنا مع أعياد ومناسبات وطنية، مُشيرة إلى أن الوضع الوبائي في مصر لا يزال يرتفع بنحو بسيط ويستدعي أخذ الاحتياطات والحذر.

ودعت طلعت المواطنين للإقبال على أخذ اللقاحات كونها فعالة وآمنة، مُوضحة أن اللقاح الصيني “سينوفاك” الذي سيتم تصنيعه في مصر أكثر فعالية من لقاحات أخرى متاحة في الأسواق، والأبحاث الجارية حوله تبعث بمؤشرات جيدة.

وبيٌنت طلعت أن مرض “الفطر الأسود” الذي تفشى في الهند يوجد في البيئات غير النظيفة وينتقل بالتلامس أو عبر الجروح ويُهاجم الأجسام في حال ضعف المناعة.

وفي سياق مُتصل أكدت وزارة الصحة المصرية – في بيان صادر من مجلس الوزراء المصري – أن لا صحة لرصد أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر، مُشددة على امتلاك مصر برنامجا لرصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا.

يُذكر أن الهند كشفت في 24 مارس وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا مزدوجة التحور في الهند بعد فحص مجموعة من عينات المصابين.

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