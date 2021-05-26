طفرة هائلة في كيبلات الشحن USB-C حيث ستدعم الشحن بما يصل إلى 240 واتّ! إليك التفاصيل

اليوم وبشكل مثير للاهتمام أعلنت المؤسسة المسؤولة عن تطوير منفذ USB عن طفرة جديدة كليًا في سوق كيبلات وأنظمة الشحن التي تعتمد على هذا المنفذ بشكل أساسي، والتحديث التقني الجديد سيسمح لكيبلات USB-C بنقل طاقة تصل إلى 240 واتّ، وهو رقم في غاية الضخامة بدون شك، وبشكل رئيسي فهو سيفيد الأجهزة الكبيرة كأجهزة اللابتوب.

كيبلات الشحن USB-C ستدعم ما يصل إلى 240 واتّ

بعد هذا التحديث المميز سيمكن التخلي عن شواحن اللابتوب الضخمة في ظل وجود هذه القدرة من منفذ وكيبل USB-C العادي، فيما سلق كان الحد الأقصى للشحن لهذه الكيبلات هو 100 واتّ فقط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أجهزة لابتوب Dell XPS الرائدة تحتاج 130 واتّ لتعمل بشكل مثالي أثناء الشحن، وعليه فهي كانت تحتاج لشاحن ضخم عكس كيبلات USB-C العادية.

تقنية 240 واتّ الجديدة ستحمل الاسم Extended Power Range وستسمح كما سلف الذكر بإيصال القوة بما يصل إلى 240 واتّ دون الحاجة لمحولات أو منظمات ضخمة، وعلى حسب المعلومات المتاحة، فالتقنية الجديدة قد تحتاج تصميم جديد للشواحن وأنظمة الطاقة، وعليه فهي قد تحتاج لوقت طويل.

بالرغم من تلك الطفرة الكبيرة، إلا أن بعض أجهزة اللابتوب لازالت في حاجة لما يصل إلى 330 واتّ لكي تعمل بشكل سليم تمامًا، وخصوصًأ أجهزة ألعاب اللابتوب، لذلك نرى أن هذه النقطة لازالت مؤهلة للتطور أكثر وأكثر مع مرور الوقت، لكن وفي الوقت الحالي، يمكن تشغيل أجهزة لابتوب كثيرة جدًا بشكل احترافي بالاعتماد على كيبل واحد فقط، وذلك بعد تطبيق المعايير الجديدة في المستقبل.

هذه التقنية قد تلمس الهواتف الذكية أيضًا! حيث أننا قد نرى قدرات شحن سريع بكيبل USB-C العادي بما يصل إلى 240 واتّ، لكن هذه الجزئية لازالت مستقبلية جدًا.

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