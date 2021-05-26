تحديث iOS 14.6 – انطباعات المستخدمين متضاربة بعد التحديث الجديد!

أطلقت ابل تحديث iOS 14.6 لهواتف الايفون – بالإضافة إلى تحديث iPadOS 14.6 لأجهزة الايباد – وبعد قيام العديد من المستخدمين بالتحديث تضاربت الانطباعات الأولية بين مشيد بالتحديث والتغييرات التي أحدثها وبين غاضب من المشكلات التي سببها.

تحديث iOS 14.6 .. تحسن واضح في الأداء

قد لا تكون المزايا الإضافية التي جاء بها تحديث iOS 14.6 مهمة للجميع لكن معظم التعليقات والانطباعات الإيجابية حول التحديث كانت تتمحور حول تحسن أداء الايفون عن ذي قبل وخاصةً الإصدارات الأقدم من



بعض المستخدمين أفادوا أن مشاكل الأداء مثل التعليق والتهنيج قد تم حلها بعد التحديث وأنهم لاحظوا فرقاً واضحاً مقارنة بأداء الجهاز قبل التحديث.

في مذكرة التغييرات الخاصة بالتحديث ذكرت ابل أنها قامت بإطلاح مشكلة بطء الجهاز وخاصةً عند بدء التشغيل للجهاز.

جدير بالذكر أن تحسن تحربة الاستخدام عموماً ربما يكون أفضل مع إصلاح بعض المشكلات الأخرى في النظام وفقاً لأبل كحل مشكلات اتصال الأجهزة عبر البلوتوث، وحل مشكلة حجب المكالمات وبعض المشاكل الأخرى.

مشكلة البطارية .. كالعادة!

مشكلة البطارية هي مشكلة شائعة بعد كل تحديث لأنظمة ابل، ويبدو أن تحديث iOS 14.6 لم يكن استثناءً حيث أفاد بعض المستخدمين استنزاف بطارية هواتف الايفون الخاصة بهم بشكل سريع بعد التحديث مباشرةً.

الشكاوى تنوعت بين إصدارات مختلفة للايفون، كما اختلفت أيضاً سرعة الاستنزاف بحسب شكاوى المستخدمين المنشورة على منتدى ابل للدعم الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

أكثر من ذلك أورد المستخدمون مشاكل أخرى ربما أكثر إزعاجاً بخصوص البطارية مثل ارتفاع درجة حرارة الجهاز دون سبب واضح وحتى عند التوقف عن استخدامه لساعات.

أيضاً ذكر بعض المستخدمين أن صحة أو حالة البطارية Battery Health قد تراجعت بعد التحديث الجديد، ومن غير المعلوم إن كان هذا التراجع حقيقي أم بسبب خلل وأخطاء في النظام.