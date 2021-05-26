خلافات بين رمضان والمجرد تُطيح بأغنية “إنساي”

قامت شركة يوتيوب بحذف أغنية “إنساي” من قناة الفنان المصري محمد رمضان، بعد رفضه منح الفنان سعد المجرد نصيبه من عوائد المشاهدات.

وقالت مصادر مُقرّبة من النجمين إنّ النجم المصري أخلّ ببنود العقد المُوقّع بينه وبين الفنان المغربي، والذي يضمن من خلاله منح نسبة مئوية من أرباح الأغنية لسعد المجرد بعد الاتفاق على نشر الأغنية على قناة محمد رمضان على يوتيوب.

وأكدت إدارة سعد المجرد تواصلها مع إدارة محمد رمضان من أجل الحصول على حصتها من أرباح الأغنية التي وصلت مشاهداتها لأكثر من 318 مليون مشاهدة، إلّا أنّ الفنان المصري أصر على موقفه، وهذا ما دفع إدارة سعد المجرد على اتّباع الطرق القانونية من أجل تحصيل حقهم.

يُذكر أنّ يوتيوب قررت حذف الأغنية من قناة محمد رمضان حتى يدفع الأخير النسبة من المتفق عليها من الأرباح للنجم المغربي.

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