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شركة سناب تُطلق نظارة بتقنيات الواقع المعزز

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات عن نظارة جديدة بتقنيات الواقع المعزز، تُعد نسخة مُطوّرة من نظارة Spectacles.

وطورت سناب النظارات الجديدة بطريقة تتيح للمستخدم رؤية أشكال أخرى على العدسات، تندمج مع الأشكال التي يراها في محيطه.

وستأتي النظارة الجديدة بهيكل بلاستيكي يُشبه النظارات الشمسية والطبية التي كانت مستخدمة في فترة الستينيات من القرن العشرين.

وستحتوي النظارة على بطارية تجعلها تعمل لمدة نصف ساعة في الشحنة الواحدة، وأزرار تعمل باللمس، وميكرفونات، بالإضافة لزوج من الكاميرات.

وتتميز النظارة الجديد بقدرتها على تسجيل فيديو من 10 ثواني ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون بإمكان المستخدم التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

يُذكر أنّ سناب لم تكشف عن موعد طرح النظارة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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