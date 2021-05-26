فرد جديد ينضم لسلسلة IQOO Neo5

أضافت شركة IQOO الصينية فرداً جديداً لعائلة IQOO Neo5، أطلقت عليه IQOO Neo5 Vitality.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 870 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Color OS 1.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.56 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وجودة عرض Full HD، ومعدل تحديث 144HZ، وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ USB-C.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 357 دولارا أمريكيا.

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