جديد لينوفو.. جهاز لوحي يدعم الاتصال بشاشة خارجية

أزاحت شركة لينوفو الصينية الستار عن حاسوب لوحي جديد، يدعم الاتصال بشاشة خارجية، أطلقت عليه Lenovo Yong Pad13.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 870 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة ZUI 12.5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LTPS LCD مقاس 13 بوصة ودقة عرض 2160*1350 بيكسل، تدعم تغطية لونية بنسبة 100%، ومعايير HDR10، وتقنية Dolby vision، وسطوع 400 نيت، وستحتوي الشاشة كاميرا مناسبة لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 10200 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 12 ساعة متواصلة، و8 ساعات في حال تشغيل الشاشة، منفذ USB-C 3,1، منفذ micro HDMI، واي فاي، وبلوتوث، وقلم stylus، و4 مكبرات صوتية بقدرة 95 واط.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 515 دولارا أمريكيا.

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