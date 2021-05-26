عمرو دياب يستعد لطرح أغنيتين جديدتين

يستعد النجم المصري عمرو دياب لإطلاق أغنيتين جديدتين خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر المقربة من النجم المصري إلى أنّ الأغنيتين الجديدتين ستكونان من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

وكان النجم المصري قد لمح في وقتٍ سابقٍ لعمل جديد يجمعه بالمؤلف أيمن بهجت قمر والمُلحن محمد يحيى، وذلك بعدما شارك صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وعلّق على الصورة بالقول خلينا ننبسط، في حين أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصورة مع عبارة يا مُسهل بسم الله.

يُشار إلى أنّ الفنان المصري أحيا حفل زفاف في الجونة في يوم دفن سمير غانم، ويستعد حالياً لطرح مجموعة من الأغاني بدءًا من منتصف يونيو القادم.

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