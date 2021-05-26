أسباب غير متوقعة لطنين الأذن

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أنّ طنين الأذن يُشكل إزعاجاً كبيراً للأشخاص الذين يعانون منه.

وحددت الرابطة أسبابه بالتعرض لضوضاء كبيرة لفترة زمنية طويلة، أو بسبب التهاب أو ورم يؤدي لمعالجة المخ للإشارات الصوتية بشكلٍ سيئ، بالإضافة للإصابة بأمراض الأذن كالتهاب الأذن الوسطى، تصلب الأذن الوسطى، بالإضافة للتغيرات الطارئة على ضغط الدم أو مشاكل الأسنان والفك.

وأشارت إلى أنّ طنين الأذن قد يحدث في بعض الحالات نتيجة لتناول بعض الأدوية كمضادات الاكتئاب، وأجهزة معالجة الروماتيزم، أو بسبب التوتر الشديد.

ودعت الرابطة الألمانية لمراجعة الطبيب في حال استمر الطنين بشكل مستمر لأكثر من يوم واحد، وفي حال رافقه تنميل، لأنّ هذا قد يكون مؤشراً على فقدان السمع.

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