فيديو أذهل المتابعين.. نحلتان تقومان بجهد لا يُصدق

شهدت مواقع الإنترنت انتشار فيديو غير مألوف، لنحلتين تقومان برفع غطاء علبة مشروبات غازية بطريقة رائعة.

حيث أحاطت النحلتان بعلبة من مشروبات فانتا، وتعاونتا على رفع الغطاء ببطء حتى تمكنتا في النهاية من نزعه وإسقاطه.

وعبّرت المرأة البرازيلية التي وثّقت الفيديو في مدينة ساو باولو، عن دهشتها بقدرة النحل على القيام بمهمة تبدو مستحيلة بالنسبة لهم.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث أبدى العديد من رواد هذه المواقع إعجابهم بذكاء النحل وحسن تفكيره.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تلتقط فيها فيديوهات لذكاء النحل، حيث ظهرت في فيديو سابق وهي تقوم بجمع براز الحيوانات ووضعه خارج الخلية لتحميها من هجوم الدبابير القاتلة.

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