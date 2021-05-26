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علامات تدل على الإصابة بسرطان الحنجرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي لحدوث سرطان الحنجرة.

وحددت هذه الأسباب بالتدخين، شرب الخمر، استنشاق بعض المواد الضارة كالزرنيخ، والعوامل الوراثية.

وحددت أعراض سرطان الحنجرة ببحة الصوت الدائمة، السعال المزمن، بالإضافة للرغبة في التنحنح، احتقان الحلق، وجود صعوبات في البلع، وضيق في التنفس.

وللوقاية من هذا المرض دعت الجمعية الألمانية إلى الإقلاع عن التدخين، وارتداء الأقنعة الوقاية في حال كان الشخص يعمل في أماكن تحتوي على روائح ضارة تسبب السرطان.

وطلبت الجمعية الألمانية من الأشخاص الذين يكتشفون إصابتهم بالمرض، الخضوع للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، أو استئصال الحنجرة بشكلٍ كامل في حال لم يجدِ العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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