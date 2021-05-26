لأنه يُحبها.. أسكتلندي يُخفي جثة زوجته في منزله 12 عاما

ضجت مواقع الإنترنت البريطانية بقصة الأسكتلندي دانيال مالي البالغ من العمر 77 عاماً، والذي أخفى رفات زوجته لمدة 12 عاما في منزله.

وقالت الشرطة إنّ لقاحات كورونا كانت السبب في اكتشاف وفاتها والعثور على جثتها، وذلك لأنّ كريتسينا التي ستبلغ من العمر 88 عاماً هذا العام لم تأتِ للحصول على لقاح كورونا رغم قدوم دورها، وهذا ما دفع الشرطة للبحث عنها في منزلها لتكتشف رفاتها.

وقال دانيال إنّه لفّ جسد زوجته الراحلة بلحاف لكي يخفي رائحة تحللها، وبأنّه كانت يتحجج لعائلته في كل عيد ميلاد ويبرر غيابها بذهابها لقضاء العيد في المنزل الذي ولدت فيه.

وتوقع رجال الشرطة بأنّ الوفاة وقعت عام 2009، وقالوا إنّهم غير قادرين على تحديد أسباب وفاتها، وبأنّ زوجها احتفظ بجثتها لعدم قدرته على فراقها.

يذكر أنّ الشرطة لن توجه اتهامات جنائية للزوج، الذي يعيش حالياً في دارٍ لرعاية المسنين.

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