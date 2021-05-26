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كوالكوم تُطلق معالجات حديثة للحواسيب المحمولة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية عن الجيل الثاني من معالجات Snapdragon 7c المخصصة للحواسيب المحمولة.

وأشارت الشركة الأمريكية لدور معالجاتها الجديدة في إحراز تطور كبير بحواسيب ،Chromebook والحواسيب المحمولة العاملة بنظام ويندوز.

وتتميز المعالجات الجديدة بقدرتها على تحسين اتصال الحواسيب بشبكات الهواتف الذكية، وباحتوائها على Kyro 468 بتردد 2.55 غيغا هرتز، ومعالجات رسوميات Adreno 618 شبيهة بتلك الموجودة في معالجات الجيل الأول.

وستدعم المعالجات الجديد الذواكر الداخلية من نوع LPDDR4x-4266، وأقراص التخزين الداخلية من نوع eMMC 5.1، وUSF 2.1K.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تُفصح عن موعد تسليم المعالجات الجديدة للشركات، ولا عن الموديلات التي ستضم هذه المعالجات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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