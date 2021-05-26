لينوفو تكشف عن 3 أجهزة جديدة ومميزة

كشفت شركة لينوفو عن 3 أجهزة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها Lenovo Pad Pro، Lenovo Pad Plus 11، و Lenovo Pad 11.

وسيعمل الجهاز Lenovo Pad Pro بمعالج Snapdragon 870 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 15.5 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل سطوع 420 نيت، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الخلفية 8 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت، والعشوائية بسعة 6 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تجعل الجهاز يعمل لمدة 15 ساعة، واي فاي، منفذ USB-C، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما الجهاز Lenovo Pad Plus 11 فسيعمل بمعالج Snapdragon 750G، وبشاشة مقاس 11 بوصة ودقة عرض 2000*1200 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية والعشوائية مماثلة للجهاز السابق، وسيحتوي على بطارية بسعة 7700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وتجعل الجهاز يعمل لمدة 12 ساعة، 4 مكبرات صوتية بقدرة 65 واط، واي فاي، وبلوتوث.

أما بالنسبة للجهاز Lenovo Pad 11 فسينبض بداخله معالج Snapdragon 662، وزودته لينوفو بشاشة LCD مقاس 11 بوصة، ودقة عرض 2000*1200 بيكسل، وسيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7700 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ لينوفو ستطرح الجهاز Lenovo Pad Pro بسعر 390 دولارا، والجهاز Lenovo Pad Plus 11 بسعر 250 دولارا، والجهاز Lenovo Pad 11 بسعر 170 دولارا.

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