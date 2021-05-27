معالج ابل A15 – أهم قطعة في هواتف ايفون 13 القادمة بدأ إنتاجها!

خلال هذا العام وتحديداً الربع الأخير من عام 2021 سوف تعلن ابل عن الإصدارات الجديدة من هواتف الايفون وهي هواتف ايفون 13، وقد بدأ بالفعل إنتاج أهم مكون فيها وهو معالج ابل A15.

كالعادة، سوف تقوم شركة TSMC التايوانية بإنتاج معالج ابل A15 وفقاً للتصميم الذي وضعته ابل مسبقاً. الشركة التايوانية هي أكبر شركة إنتاج معالجات في العالم، وهي شريك ابل منذ سنوات طويلة.

معالج ابل A14 بيونك التي أعلنت عنه ابل العام الماضي كان أول معالج في سوق الهواتف الذكية يأتي بتقنية معالجة 5 نانومتر عوضاً عن تقنية 7 نانومتر.

معالج ابل A14 بيونيك هو معالج سداسي النواة: نواتان مخصصتان للأداء العالي والمهام الثقيلة، وأربعة أنوية للمهام العادية وأكثر توفيراً للطاقة، وهو ذات المعالج المستخدم في هواتف ايفون 12 وجهاز ايباد اير إصدار 2020.

معالج ابل A15 من المتوقع أن يحمل نفس التقنية (5 نانومتر) مع التركيز على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أساسي.

هواتف ايفون 13 من المتوقع الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر وإطلاقها في الربع الأخير من العام بداية من شهر أكتوبر كما حدث العام الماضي.

التأخير الذي حدث العام الماضي في إطلاق هواتف الايفون الحديدة قد يتكرر مجدداً هذا العام بسبب استمرار أزمة كورونا عالمياً وكذلك مشاكل في سلاسل التوريد وزيادة الطلب على أشباه الموصلات (الرقائق). كل هذا وغيرها أسباب قد تؤدي إلى تأخير عملية الإطلاق.

من المزايا الأخرى المتوقع صدورها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز والاعتماد على نوع جديد تماماً من الشاشة بتقنية LTPO.