لينوفو تكشف عن ثلاث أجهزة لوحية بمواصفات مرتفعة وأسعار مدهشة – إليك التفاصيل

لعل سامسونج هي أفضل مصنع حاليًا لأجهزة التابلت العاملة بنظام تشغيل أندرويد، وهي المنافس الصنديد لأبل مع لوحياتها آيباد، لكن لينوفو من ناحية أخرى تُعد واحد من أهم المنافسين في هذا السوق لعشرات السنين، خصوصًا فيما يتعلق بالفئات السعرية المنخفضة، واليوم تعلن العملاقة الصينية عن ثلاث لوحيات جديدة بتصميمات مميزة، أسعار جذابة جدًا ومواصفات ممتازة.

أجهزة تابلت أندرويد ممتازة من لينوفو 2021

الشركة قد كشفت عن عدد من الأجهزة الجديدة مع تسعير وُصف من مصادر عديدة بأنه تسعير “مجنون”، وهذا نظرًا لانخفاضه الشديد، وأول جهاز هو Lenovo Pad Pro 2021، وهو الجهاز الأكثر ريادة ضمن السلسلة، والذي يأتي مع معالج سنابدراجون 870 ليكون أول جهاز لوحي يأتي مع هذا المعالج، وواحد من أجهزة لوحية قليلة تأتي مع معالجات رائدة.

يقدّم الجهاز شاشة بقياس 11.5 بوصة بدقة 2560*1600 مع تردد 90 هيرتز، إلى جانب دعم Dolby Vision وHDR10، وهي مواصفات ممتازة لجهاز لوحي! البطارية هنا بسعة 8600 ملي أمبير تدعم الشحن بقدرة 20 واتّ، والحديث هنا عن الجهاز بالصورة أعلاه!

يقدّم الجهاز 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، كاميرا خلفية ثنائية 13+5 ميجابيكسل وواحدة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وبالرغم من كل هذا فالجهاز يأتي بسعر 390 دولار أمريكي فقط!

الجهاز الثاني ضمن الإطلاق الجديد هو Pad Plus 11، وهو الذي يقدّم معالج سنابدراجون 750G المميز إلى جانب 6 / 128 جيجابايت من الذواكر الداخلية، هذا مع شاشة بقياس 11 بوصة لكن من نوع LCD وبدقة 2000*1200 بيكسل، يقدم الجهاز بطارية بسعة 7000 ملي أمبير تدعم Quick Charge 3.0.

لدينا هنا كاميرا خلفية واحدة 13 ميجابيكسل، كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل، ويظهر لنا أن الجهاز متواضع نسبيًا، وهذا لأنه ومع كل هذه المواصفات سيأتي فقط بسعة 250 دولار أمريكي.

آخر جهاز هو Pad 11 العادي، وهو أرخص من كل ما سبق! يقدّم معالج سنابدراجون 662 وذواكر 6 / 128 جيجابايت، وأما عن باقي المواصفات فهي تقريبًا نفسها مواصفات الجهاز السابق لكن مع تقليلات من نواحي عديدة، والأهم أن هذا الجهاز سيأتي بسعر 170 دولار أمريكي فقط!

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