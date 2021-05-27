فرصتك الأخيرة لرفع صورك على قوقل مجانًا بشكل غير محدود – إليك التفاصيل

كما علمنا منذ شهور طويلة، قوقل قد اتخذت قرار بإيقاف ميزة حفظ الصور مجانًا بشكل غير محدود عبر تطبيق صور قوقل الخاص بك، وذلك حيث أنه وفيما سبق، كان يمكن لأي مستخدم أن يرفع صوره على حساب قوقل الخاص به دون التأثير على مساحة قوقل درايف والتي تبلغ 15 جيجابايت، وبدايةً من 1 يونيو المقبل، أي بعد عدة أيام، سيتم احتساب أي صور يتم رفعها من ضمن مساحتك الـ15 جيجابايت! فما الذي يجب عليك فعله لكي تستغل صور جوجل مجانًا؟

رفع صورك بشكل غير محدود على صور جوجل مجانًا

ببساطة، أي صور أو فيديوهات تقوم برفعها قبل يوم 1 يونيو لن يتم احتسابها من ضمن مساحتك التخزينية، وبما أننا على بعد 4 أيام تقريبًا عن يوم 1 يونيو فلازالت لديك الفرصة الكاملة لاستغلال هذه الخاصية وتعبئة قوقل بصورك وفيديوهاتك مجانًا!

كل ما تحتاجه هو أن تقوم بتنصيب تطبيق صور قوقل على هاتفك أو جهازك اللوحي إن كنت لا تمتلكه بالفعل، ومن ثم وضع كل صورك وفيديوهاتك على هذا الجهاز، ومن ثم ادخل إلى تطبيق صور قوقل ومن ثم إلى الخيارات، وفعل خيار التخزين السحابي:

الآن، قم بتفعيل خيار حفظ الصور مجانًا بالجودة HD دون الاحتساب من مساحتك التخزينية، هذا بالطبع إن كنت لم تفعل ذلك من قبل، وبعدها، قم بتحديد كل المجلدات التي تود رفع الصور الخاصة بها إلى صور قوقل، ولا مانع طبعًا من تحديد كافة المجلدات!

بداية من الآن وبعد ضبط هذه الخطوات البسيطة سيتم رفع كل الصور الخاصة بك إلى صور قوقل، وذلك مجانًا بشكل كامل في الوقت الحالي بالطبع، لكن لا تتأخر في تنفيذ هذه الخطوة نظرًا لأنها مسألة أيام قليلة.

• تحذير هام – خدمة صور جوجل Google Photos لن تقدم لك سعة تخزين غير محدودة بداية من يونيو 2021