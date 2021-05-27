مقهى عراقي يروّج للقاح كورونا بطريقته الخاصة

قرر مقهى “قهوة وكتاب” الموجود في العاصمة العراقية بغداد، تقديم القهوة بشكلٍ مجاني للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا.

حيث وضع المقهى إعلاناً على بابه قال فيه: “أخذت اللقاح قهوتك على حسابنا، شكراً لأنّك تساعد على انتهاء الفيروس”.

وقال المسؤولون على هذا المقهى إنّهم أطلقوا هذه المبادرة ليُشجعوا الناس على أخذ اللقاح، وقالوا إنّ اللقاح هو الحل الوحيد لمكافحة المرض.

وللحصول على القهوة المجانية يجب أن يظهر الزبون بطاقة تُثبت حصوله على لقاح كورونا لأصحاب المقهى.

وعبّر عدد كبير من رواد المقهى عن سعادتهم بالفكرة، ودعوا الدولة والفعاليات التجارية والمؤسسات العراقية لتقليدها؛ من أجل نشر ثقافة الوعي حول أهمية اللقاحات.

يُذكر أنّ العراق يُعد البلد العربي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الإصابات مليوناً و600 ألف إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

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