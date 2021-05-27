إعلان يقود امرأة لاكتشاف خيانة زوجها

تفاجأت الممرضة الأمريكية “إمي أديسون” أثناء تصفحها صفحة الولادات في إحدى الصحف المحلية، بوجود تهنئة بمولود جديد والده هو زوجها.

وعلى الفور قامت المرأة البالغة من العمر 47 عاماً بالذهاب لموقع المستشفى للتأكد من هوية والد الطفل الحقيقية، لتتأكد بأنّ زوجها على علاقة بامرأة أخرى.

وقامت المرأة المصدومة برواية قصتها عبر حلقاتٍ نشرتها في حسابها في تيك، وقالت إنّ زوجها أنجب من ذات المرأة طفلاً آخر قبل عامٍ ونصف.

وعمدت “إمي” من خلال الفيديوهات لشرح الوقائع كافة، وكيف صارحت زوجها، وروت ردّة فعله، ورفضه الطلاق في بداية الأمر.

وقالت إنّها حصلت في النهاية على الطلاق منه بعد صراعٍ طويل، وأنّها تزوجت رجلاً آخر تعيش معه حالياً حياةً سعيدة.

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