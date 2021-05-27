حاتم العراقي يطرح كليب أغنية “بعد حبني”

أطلقت النجم حاتم العراقي أغنيةً جديدة على طريقة الفيديو كليب حملت اسم بعد حبني.

ونشر الفنان العراقي فيديو كليب الأغنية على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وحظي الفيديو بعدد كبير من الإعجابات التي تركها عشاق النجم العراقي، الذين تفاعلوا مع الأغنية بشكلٍ إيجابي، وعبّروا عن سعادتهم بها، وبجودة أداء حاتم.

وأكد النجم العراقي من خلال المنشور على أنّ الأغنية الجديدة ستصبح قريباً متوفرة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وأغنية بعد حبني من كلمات حازم جابر، وألحان علي جاسم، وتوزيع حسام الدين، في حين تولت المخرجة رندلي قديح إخراج الفيديو كليب الذي تم تصويره في لبنان.

يذكر أنّ هذا التعاون هو الثالث الذي يجمع الفنان العراقي بالمخرجة اللبنانية رندلي قديح.

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