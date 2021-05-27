فيفي عبده تؤكد تجاوزها مرحلة الخطر

أكدت الفنانة المصرية فيفي عبده تحسّن حالتها الصحية، بعد شهرٍ من خضوعها لجراحة دقيقة في الظهر.

وطمأنت النجمة المصرية متابعيها، وأكدت تبقّي خطوة صغيرة لكي تستعيد عافيتها بالكامل.

وقالت فيفي عبده من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، إنّها تشكر الله سبحانه الذي منّ عليها بالصحة والعافية، كما شكرت جميع الأشخاص الذين اتصلوا بها، وتواصلوا معها خلال فترة مرضها من أجل الاطمئنان على صحتها.

وكانت فيفي عبده قد دخلت المستشفى منذ حوالي الشهر بعد أخذها حقنة خاطئة، وأجرت عملاً جراحياً طارئاً جعلها تبقى تحت الرعاية الطبية طوال هذه الفترة.

ُيُذكر أنّ فيفي عبده نفت الشائعات التي انتشرت بعد دخولها المستشفى، والتي تحدثت عن اعتزالها الفن.

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