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دراسة سويدية تكشف إيجابيات السمنة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة سويدية جديدة قام بها عدد من العلماء التابعين لأكاديمية ساهلغرينسكا وجامعة غوتنبرغ، ومستشفى ساهلغرينسكا وجود إيجابيات وميزات للسمنة.

وأكدت الدراسة أنّ زيادة الوزن إيجابية بالنسبة للمرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب الالتهابات البكتيرية الشديدة، حيث إنّها تساعدهم على مقاومة المرض، والبقاء على قيد الحياة.

وقال الباحثون إنّهم راقبوا على مدار 9 أشهر 2196 شخصاً دخلوا المستشفيات بسبب الاشتباه بإصابتهم بالعدوى البكتيرية الوخيمة، وأكدوا على أنّهم راقبوا حالتهم طوال وجودهم في المستشفى وحتى تماثلوا للشفاء، وأنّ النتائج أكدت التوقعات التي وضعها الباحثون في بداية الدراسة.

وتأتي هذه الدراسة لتعاكس عدداً من الدراسات السابقة التي تتحدث عن مخاطر السمنة، ودورها في إصابة الإنسان بمجموعة من الأمراض.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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