سامسونغ تطلق شاشة ذكية بمواصفات أبل

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن شاشة ذكية بميزات رائعة، أطلقت عليها Smart Monitor.

وستأتي الشاشة الجديدة بموديلين M5 مقاس 24 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، وM7 مقاس 43 بوصة ودقة عرض 4K.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على نقل مقاطع الفيديو عبر تطبيق AirPlay2 من هواتف آيفون وحواسيب آيباد.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية لأنّ شاشتها الجديدة تتيح إمكانية استعمال مايكروسوفت Office 365، دون الحاجة لتوصيلها بالحاسوب، وباحتوائها على منافذ USB-C.

وأكدت سامسونغ إمكانية التحكم بالشاشة من خلال جهاز تحكم عن بُعد، يعمل بالطاقة الشمسية أو مساعد صوتي.

وستحتوي الشاشة على مجموعة من المنافذ أبرزها منفذ USB-C، ومنفذ HDMI.

يُذكر أنّ سامسونغ لم تكشف عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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