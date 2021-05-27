إنستغرام توفر لصناع المحتوى أدوات إحصائية جديدة

في إطار سعيها لتطوير موقع إنستغرام وتوفير ميزات جديدة لصناع المحتوى، قامت شركة “فيس بوك” بإضافة مجموعة من الأدوات من أجل معرفة الإحصائيات بسهولة.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين معرفة إحصائيات البث المباشر الخاص بهم، وأرقام مقاطع Reels، حيث سيكونون قادرين على معرفة عدد مرات الإعجاب، عدد مرات تشغيل مقاطع الفيديو التي قاموا بنشرها، بالإضافة لعدد التعليقات، وعدد المشاركات.

كما ستوفر معلومات حول عدد المستخدمين الذين شاهدوا مقاطع الـReels التي قام صناع المحتوى بنشرها.

بالإضافة إلى ذلك ستعمل إنستغرام على تحديث صفحة الأرقام والإحصائيات الخاصة بها، وذلك من خلال إضافة معلومات أخرى كتصنيف المعلومات الحسابات والصفحات بالطريقة التي يختارها المستخدم عوضاً عن تصنيفها بشكلٍ أسبوعي.

يُذكر أنّ “فيس بوك” تسعى من هذه الإضافة لدفع المستخدمين للنشر عبر تطبيق إنستغرام واستخدام الموقع بشكلٍ أكبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية