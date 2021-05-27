باناسونيك تكشف عن كاميرا تسجيل فيديوهات بدقة 4K

كشفت شركة باناسونيك اليابانية عن كاميرا جديدة بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K، تُعد بمثابة الترقية للكاميرا LUMIX GH5 أطلقت عليها LUMIX GH5 II.

وستعمل الكاميرا الجديدة بمعالج Venus Engine وستحتوي على ملف باناسونيك التعريفي Panasonic V-Log، والذي يتيح مطابقة الألوان في الكاميرا مع كاميرات باناسونيك الأخرى من خلال V-Log (S1S1H) أو من خلال V-Log L (GH5GH5S).

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة باثنين من إعدادات Cinelike المسبقة V2 وD2، مع MonochromeS و L,ClassicNeo، ومستشعر Micro Four Thirds بدقة 20.3 ميغا بيكسل.

ويتميز مستشعر هذه الكاميرا بطبقة مقاومة للانعكاس، ونظام تباين قائم على DFD، بالإضافة لتحسينات في ميزة تثبيت الصورة المدمجة في الكاميرا، وقدرة على خفض سرعة المصراع بنقاط توقف 6.5.

وستحتوي الكاميرا على شاشة بحجم 3 بوصة ودقة عرض 1480K، ومنفذ USB-C ومنفذ USB-PD.

يشار إلى أنّ الشركة اليابانية ستطرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1699 دولارا أمريكيا.

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