كيفية الحفاظ على الحاسوب الخاص بك من المخاطر المحتملة

سوف نتناول معكم بعض النصائح البسيطة من أجل الحافظ على الحاسوب من جميع المخاطر المحتملة. ولكن قبل أن نبدأ دعونا نطرح سؤال في غاية الأهمية: هل سبق لك وتسببت في احتراق المعالج المركزي أو البطاقة الرسومية (كارت الشاشة) بسبب ارتفاع درجة حرارة أي منهما نتيجة عدم تنظيف المراوح الخاصة بهما أو نتيجة عدم تغيير مادة المعجون في الوقت المناسب؟

أو هل في إحدى المرات فقدت بعض البيانات الهامة أو الملفات التي كنت تحتفظ بها منذ سنوات وكنت تتمنى الاحتفاظ بها للعمر القادم ولكن فجأة ودون سابق إنذار توقف قرص التخزين عن العمل؟ هل في إحدى المرات قضيت اليوم بطوله في محاولة التخلص من بعض الفيروسات والبرمجيات الضارة التي كادت أن تتسبب في تلف وتخريب أهم بياناتك؟ إذا كانت إجابتك بنعم على أي من هذه الأسئلة فهذا يعني أنك تعلمت بالفعل درساً قيماً، وخرجت من هذه التجربة ببعض النصائح التي يمكن أن تقدمها لغيرك من مستخدمين الحاسوب المبتدئين.

وكما يقول الأطباء دائماً فإن “الوقاية خير من العلاج”. ولذلك لكونك أصبحت خبيراً في الأمر فإنك الآن قادر على تقديم بعض النصائح بخصوص كيفية الحفاظ على الحاسوب من جميع المخاطر المحتملة.

ومن جهتنا سوف نطرح لكم 3 نصائح بسيطة جداً ولكنها في غاية الأهمية من أجل مستخدمين الحاسوب المبتدئين والتي نوصيكم بشدة أن تعملوا بها وتطبقوها على الفور. على الرغم من أنها مجموعة بسيطة جداً من النصائح ولكنها شاملة ومن الممكن أن تساعدك على تجنب العديد من المشاكل الخطيرة. فهيا بنا لنتعرف عليها واحدة تلو الأخرى حسب أهميتها.

1- احتفظ دائماً بنسخة احتياطية من الملفات الهامة والضرورية



فقط حاول أن تسأل نفسك عن عدد الساعات والأيام التي قضيتها في تنزيل بعض الأفلام أو الألعاب التي تفضل مشاهدتها وممارستها في وقت فراغك. أو عن مدى التعب والمجهود الذي بذلته في تصميم بعض المشاريع على برامج التصميم الهندسية أو برامج المونتاج. أو عن الوقت الذي وضعته في كتابة بعض المستندات والملفات الهامة لعلمك أو لدراستك على برامج الوورد.

والآن تخيل خسارة كل تلك البيانات بين عشية وضحاها. تأكد أن الأمر سيكون بمثابة كارثة لا يمكن التغلب عليها. وفي حين أن هناك بالفعل برامج لاستعادة الملفات المحذوفة ولكن تأكد أن الأمر سيكون بمثابة الرهان أو المقامرة، ومن الممكن أن تنجح في استعادة تلك الملفات، ولكن من الممكن أن تفقدها وتخسرها للأبد. فهل أنت مستعد على إهدار وقتك الثمين في تنزيل هذه الملفات وصناعتها من جديد؟ بالتأكيد الإجابة هي لا.

ولذلك حفاظاً على بياناتك الهامة والضرورية وعلى وقتك الثمين يجب أن تحتفظ دائماً بنسخة احتياطية من الملفات الهامة والضرورية. سواء كانت هذه الملفات عبارة عن ملفات دراسية أو متعلقة بعملك المهني أو حتى بيانات رقمية ترفيهية مثل الألعاب والأفلام والبرامج. هناك أكثر من طريقة واحدة لذلك.

بالتأكيد أفضل طريقة هي شراء جهاز NAS Storage في منزلك. جهاز NAS أو ما نُلقبه بالعربية التخزين الملحق بالشبكة يتيح لك القدرة على تخزين جميع بياناتك احتياطياً وسهولة الوصول لها من أي مكان عبر شبكة الإنترنت المحلية أو حتى شبكة إنترنت خارجية. ولكن إذا لم يكن لديك الميزانية الكافية لجهاز NAS الآن، فمن الممكن أن تكتفي بشراء قرص تخزين احتياطي من أقراص التخزين الخارجية External HDD.

ولكن حتى إن لم تكن مستعداً على شراء قرص تخزين خارجي، فيمكنك الاعتماد على خدمات التخزين السحابي الآمنة. خدمات التخزين السحابي تسمح لك بالاحتفاظ بجميع بياناتك الهامة والضرورية على الإنترنت ويمكنك بسهولة الوصول إليها من أي جهاز تستخدمه سواء كان جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي طالما كان لديم اتصال ثابت بالإنترنت. هناك العديد من خدمات التخزين السحابي الآمنة التي تتيح لك عدد بسيط من الجيجابايت مجاناً، ولكنها توفر لك مئات الجيجابايت بعد الاشتراك في خطة الدفع التي تختارها بنفسك.

2- تحديث نظام التشغيل وبرامج مكافحة الفيروسات بانتظام



كل يوم يمر علينا تحاول فيه فرق القرصنة تطوير فيروس جديد أو حيلة جديدة من أجل اختراق أمن أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية عن طريق أنظمة التشغيل. ولذلك تحديث نظام التشغيل بانتظام يعني أنهم سوف يلجؤون لحيلة أخرى، والتي تكون عن طريق رسائل البريد الإلكتروني من خلال النقر على الروابط التي يرسلونها. ولذلك من الضروري أن تهتم بتحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك باستمرار.

لحسن الحظ أن معظم برامج مكافحة الفيروسات ترسل تحديثات وتصحيحيات أمنية بشكل شبه أسبوعي لجميع المستخدمين في محاولة منهم للتصدي لجميع المخاطر والتهديدات المستجدة. ولذلك لا تحاول أبداً تعطيل التحديث لبرنامج الأنتي فيرس الخاص بك لأن تعطيل التحديثات يعني وكأنك لا تمتلك برنامج مكافح فيروسات من الاساس. أيضاً من الأفضل أن تفكر في البرامج المدفوعة لأن الإصدارات المجانية ليست جديرة بالثقة ولا تحصل على الدعم الكافي لمواجهة التهديدات العصيبة.

3- من أجل الحفاظ على الحاسوب قم بتنظيف جهازك من حين لأخر

جميعنا متفقين أن الأشياء تعمل بشكل أفضل عندما تكون نظيفة تماماً، ولا سيما أجهزة الحواسيب. الغبار والأتربة هما أشد الأعداء لقطع هاردوير الكمبيوتر. الغبار والأتربة المتراكمة لن يتسببا في ارتفاع درجة الحرارة فقط، ولكن الحرارة المرتفعة تتسبب أيضاً في انقضاء الأعمار الافتراضية للمكونات. بالإضافة إلى ذلك الحرارة المرتفعة تعني أن خصائص المعالجة في الحاسوب سوف تدخل مرحلة الاختناق الذاتي مبكراً، وبالتالي سيكون هذا له تأثير سلبي على شكل الأداء العام للحاسوب. ولذلك من الضروري أن تعرف كيفية تنظيف الحاسوب من الأتربة بطريقة صحيحة.

من الممكن أن تعتمد على منفاخ الهواء لطراد الحرارة بعيداً عن المراوح وهيكل الحاسوب. أما إذا كنت تمتلك لاب توب، فمن الأفضل أن تطلع على بعض الشروحات على موقع يوتيوب التي توضح كيفية فك مسامير اللاب توب بشكل صحيح وطريقة تنظيفه من الداخل حتى لا تُعرض أي أجزاء للكسر أو التلف دون قصد. أيضاً ينبغي أن تعرف كيفية إضافة مادة معجون جديدة وإزالة القديمة بشكل صحيح. هذه كانت بعض النصائح من أجل الحفاظ على الحاسوب من المخاطر والكوارث المحتملة، ولذلك نوصيكن بشدة بالالتزام والعمل بها.