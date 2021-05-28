تحديث iOS 15 القادم – تسريب المزيد من المزايا الجديدة!

أيام قليلة تفصلنا عن حدث سنوي مهم لأبل ولجميع مستخدمي أجهزتها حول العالم وهو مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2021 حيث ستقوم ابل بالكشف عن تحديثات الأنظمة الحديدة ومنها تحديث iOS 15.

تطبيق الصحة وميزة تتبع الطعام

ميزة تتبع الطعام تكون أحد المزايا المدمجة في تطبيق الصحة Health وفقاً لرواية أحد المسربين والذي اطلع على نسخة أولية لتحديث iOS 15 القادم. نفس فكرة التطبيق الشهير MyFitnessPal.

لا توجد صور شاشة مسربة لهذه الميزة ولكن يمكننا الافتراض أنها سوف تتيح للمستخدم إدخال الأكعمة التي يأكلها وسوف يقوم التطبيق بإمداد المستخدم ببعض النصائح الغذائية كما سيقوم بحساب السعرات الحرارية.

تساعد هذه البيانات المستخدم الذي يقوم بحمية غذائية من أجل الحفاظ على وزنه أو تقليل الوزن الزائد أو زيادة وزنه إن كان يعاني من نحافة.

هذه الميزة سوف تجعل المستخدم يخطط للحمية بشكل أفضل باستخدام مدخلات أخرى موجودة بالفعل داخل تطبيق الصحة مثل بيانات النشاط البدني والرياضي.

لا يعرف مثلاً إن كان المستخدم سوف يقوم بإدخال كافة بيانات الطعام بنفسه أو سوف يعتمد على قاعدة بيانات تحتوي على أي طعام يقوم المستخدم بإدخاله.

مزايا أخرى

وفقاً للتسريبات الجديدة، فقد تم الإشارة أيضاً إلى تعديلات في واجهة الوضع الليلي Dark Mode وكذلك تعديلات في نظام الإشعارات وشاشة القفل وكل ذلك تم الحديث عنها أكثر من مرة سابقاً. (أهم المزايا الجديدة المؤكدة في تحديث iOS 15 حتى الآن)

هذه التسريبات ظهرت لأول مرة في صحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية ثم لاحقاً تعدت التقارير التي تؤكد على ما جاء فيها.

ينبغي أيضاً أن ننوه أن تحديث iOS 15 قد لا يدعم بعض إصدارات الايفون مثل ايفون 6 وايفون 6 بلس بالإضافة إلى الجيل الأول من ايفون SE.

مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2021 سوف يبدأ يوم 7 يونيو المقبل ويستمر عدة أيام عبر الإنترنت نظراً لظروف وتداعيات فيروس كورونا.