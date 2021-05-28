أمراض تحتاج إلى النوم للقضاء عليها

يساعد النوم في علاج كثير من الأمراض، ولذلك ينصح بالحصول على الراحة الكافية عند الإصابة بالأمراض، فهذا يعزز جهاز المناعة ويسرع من الشفاء.

أمراض تحتاج إلى النوم للقضاء عليهافي كثير من الحالات، يطلب الطبيب من المريض أن يلتزم الفراش خلال فترة المرض، حيث أن هناك أمراض تتطلب النوم والحصول على الراحة لتسرع من الشفاء.

تعرف على أبرز الأمراض التي تحتاج إلى النوم للتغلب عليها.

1-الأنفلونزاعند الإصابة بالأنفلونزا، ينصح بالحصول على قسط جيد من النوم والراحة، لأن بذل المجهود يؤدي إلى إفراز هرمونات بالجسم تسبب ضعف المناعة، مثل هرمون الكورتيزول الذي يؤثر سلباً على كرات الدم البيضاء.فخلال الإصابة بالأنفلونزا، يحتاج جهاز المناعة لتوجيه كافة جهوده وطاقته لمحاربة المرض.

وبالتالي فإن أي تعب اخر على الجسم أو عدوى، سيتطلب مواجهة إضافية من الجهاز المناعي، مما يطيل من فترة المرض ويمكن أن يسبب مضاعفات.

وبشكل عام، فإن أي أمراض متعلقة بالمناعة تحتاج إلى الراحة التامة خلال فترة العلاج.

2-الصداع الحادنتيجة الإجهاد الشديد وعدم النوم جيداً، يمكن أن يشعر كثير من الأشخاص بالام شديدة في الرأس، بالإضافة إلى الدوران وعدم الإتزان.

وفي هذه الحالة يكون الحل الأمثل هو الحصول على الراحة والنوم الذي يحتاجه الجسم للتخلص من الصداع الحاد.

قد يصعب على بعض الأشخاص المصابين بالصداع أن يناموا، ولذلك يمكن شرب كوب من اليانسون أو النعناع أو كوب من الحليب الدافىء، فهذه المشروبات ستساعد في تهدئة الأعصاب والإستغراق في النوم سريعاً.

ولكن يجب الحذر من النوم كثيراً لأنه يمكن أن يؤدي لاثار سلبية على الجسم والصحة، فالفترة المناسبة للنوم تكون 7 إلى 8 ساعات.

3-الام الظهر والكتف والرقبةعند الإصابة بالام في الظهر أو الرقبة أو الكتف، فإن الجسم يحتاج إلى الراحة لتقليل الضغط عليه، وبالتالي فيكون النوم حلاً مناسباً لتخفيف هذه الأعراض.

ولكن يجب الإلتزام بالأوضاع الصحيحة في النوم، لأن بعض الأوضاع يمكن أن تزيد من الالام.

فإذا كان هناك الام في الظهر، فينصح بالنوم على الظهر مع وضع وسادة صغيرة أسفل الحوض لتقليل مشكلات الأوتار، أما إذا كنت تفضل النوم على أحد الجانبين، فيجب وضع وسادة بين الساقين.

كما أن الام الرقبة تتطلب النوم على الظهر مع إستخدام وسادة طبية بإرتفاع مناسب، ويفضل وضع وسائد أسفل الذراعين أيضاً.

أيضاً ينصح النوم على الظهر في حالة وجود الام بالأكتاف، مع وضع وسادة تحت الرأس، ولا يجب النوم على البطن أو على الكتف المصاب.

4-الام الساقيمكن أن تحدث الام الساق بسبب زيادة الوزن والضغط بصورة كبيرة على المفاصل لفترات طويلة دون حصولها على الراحة.

والأفضل في هذه المشكلة هو الإستلقاء على الفراش مع وضع وسادة أسفل الساقين، فهذا يضمن تخفيف الالام وخاصةً إذا كانت مصحوبة بتورم.

وبشكل عام، يعتبر النوم مسكناً لكافة الام الجسم، على أن يكون بطريقة طبيعية ودون اللجوء لتناول الأدوية المنومة.

5-مرض السكريللنوم أهمية كبيرة لدى مرضى السكري، حيث أن قلة النوم تسبب إرتفاع مستوى الهيموغلوبين، وبالتالي صعوبة السيطرة على نسبة السكر في الدم.

وفي نفس الوقت، لا ينصح بالنوم لفترات طويلة، بل يجب أن يكون النوم بانتظام واعتدال لضمان الحفاظ على مستويات السكر.

6-أمراض الضغط والقلبهناك علاقة وطيدة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم وكذلك أمراض القلب، وذلك لأن النوم جيداً ينشط أنسجة الجسم لتقوم بالتخلص من الفضلات بصورة أفضل، وخاصةً أنسجة القلب والأوعية الدموية.

كما أن النوم يساعد في زيادة قدرة الجسم لطرد الفضلات البيوكيميائية للطعام، وخاصةً الأطعمة الدهنية التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

أيضاً يساهم النوم في إرخاء الشبكة الدموية ووقايتها من التوتر والتشنج، وبالتالي يضمن تدفق الدم بصورة أفضل في كافة أنحاء الجسم.

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