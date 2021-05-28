رسميًا – الكشف عن هواتف أوبو رينو 6، 6 برو، 6 برو بلس وإليك المميزات، العيوب والأسعار

اليوم كشفت أوبو للمرة الأولى وبشكل رسمي عن سلسلة هواتف أوبو رينو 6، وهذا بالرغم من أن الكشف عن أوبو رينو 5 كان منذ فترة قصيرة جدًا، وبالرغم من أن هواتف رينو ليست الأفضل على الإطلاق، لكن هذه السلسلة لديها ملايين المعجبين حول العالم، وسنحدثكم في هذا المقال عن مميزات، عيوب، أسعار هواتف أوبو رينو 6.

مواصفات ومميزات سلسلة أوبو رينو 6

أول هاتف ضمن السلسلة هو هاتف أوبو رينو 6 العادي، وهو الإصدار الأقل بين السلسلة بالطبع، ويأتي هذا الهاتف مع شاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع أموليد مع تردد 90 هيرتز، وهي أرقام أكثر من مناسبة لأقل هاتف ضمن السلسلة! أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي مع شاشة مسطحة وتصميم مربّع تمامًا مثلما رأينا في آيفون 12.

يقدّم الهاتف كاميرا أمامية رئيسية 64 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل، أما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل. لدينا أيضًا بطارية 4300 ملي أمبير مع شحن سريع 65 واتّ، وهي من أهم مميزاته، والمعالج أخيرًا هو Dimensity 900.

الهاتف مميز بالنسبة لمواصفاته، لكن السعر مرتفع وكالعادة، حيث يأتي الهاتف بسعر 440 دولار أمريكي لإصدار 8 / 128 جيجابايت، وبهذا السعر يمكنك أن تشتري هاتف أفضل من منافسين أبرزهم شاومي.

أما عن هواتف أوبو رينو 6 لرو وأوبو رينو 6 برو بلس فهي تأتي مع تصميم بحواف منحنية كما تعودنا، هذا مع الاعتماد على مستشعر الكاميرا IMX766 كمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل في إصدار برو بلس! هذا إلى جانب كاميرا واسعة 16 ميجابيكسل وكاميرا تيليفوتو 13 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابيكسل.

ما سبق كان بالنسبة لإصدار برو بلس، أما إصدار برو العادي فيقدّم كاميرا بدقة 64 ميجابيكسل رئيسية، مع مستشعر واسع 8 ميجابيكسل، ومستشعريّ 2 ميجابيكسل للماكرو والعمق، وعليه، الاختلاف الرئيسي بين الهاتفين “برو” هو ضمن الكاميرات.

إصدار برو العادي يأتي مع معالج Dimensity 1200، في حين أن إصدار برو بلس يأتي مع معالج سنابدراجون 888، ومن حيث الشاشات فلدينا هنا شاشة 6.55 بوصة أموليد 90 هيرتز في لهاتفين، مع بطارية 4500 ملي أمبير تدعم نفس الشحن السريع المُميز لأوبو 65 واتّ.

هاتف Oppo Reno6 Pro سيتوفر بسعر 549 دولار أمريكي لإصدار 8/128 جيجابايت، بينما سيتوفر هاتف Oppo Reno6 Pro Plus بسعر 627 دولار أمريكي لنفس السعات، وستتوفر إصدارات بسعات تخزينية وذواكر عشوائية أكبر مع زيادة في السعر بالطبع.