تأكيد المعلومات حول اشتراك تويتر المدفوع Twitter Blue – إليك التفاصيل

نادرًا ما نجد شبكة اجتماعية تأخذ المال من المستخدمين! والحديث هنا عن شبكات مثل فيسبوك، تويتر، إنستقرام أو غيرها، وذلك لأن هذه الشبكات بالفعل تحقق أرباح ضخمة من خلال عرض الإعلانات المستهدِفة للمستخدمين حسب اهتماماتهم! لكن تويتر ستكسر القاعدة مع اشتراك تويتر المدفوع Twitter Blue وهو الذي سنحدّثكم عنه اليوم.

ما هو اشتراك تويتر المدفوع Twitter Blue؟

خلال الأسابيع السابقة قد ظهرت الكثير من التسريبات والتقارير حول اشتراك تويتر بلو، ونحن هنا أمام اشتراك مدفوع شهريًا لأول مرة، وهذا الأسلوب لا نجده في شبكات اجتماعية كثيرة! وبالرغم من أن مبلغ الاشتراك منخفض نسبيًا، إلا أن الخدمات المتاحة مقابل الاشتراك هي نوعًا ما قليلة، أو غير هامة.

سعر اشتراك تويتر المدفوع هو 2.99 دولار أمريكي، وهو مبلغ يدفع شهريًا من خلال متجر التطبيقات كأي اشتراك في أي تطبيق آخر، وسيسمح لك الاشتراك بعدد من المميزات والخواص البسيطة، وهي كالتالي:

• إمكانية حفقظ وترتيب التغريدات ضمن مجلدات

• إمكانية التراجع عن إرسال التغريدة خلال فترة قصيرة (ثواني) من كتابتها

• سيأتي وضع القراءة Reader Mode للمشتركين في وقت لاحق

وضع Reader Mode هذا سيحول الـThreads الطويلة إلى نص منمق يسهل قراءته! في حين أن واحدة من المميزات التي سيحصل عليها المستخدم هي إمكانية تغيير ألوان وأيقونات التطبيق، وبشكل عام، وبالنسبة لعدد كبير من المستخدمين ووجهات النظر فهذه المميزات لا تستحق الدفع غالبًا.

من المتوقع أن يحصل الاشتراك على مميزات وخواص جديدة مع مرور الوقت، ولعل واحدة من المميزات التي لو طرحتها الشركة ستجذب الملايين هي ظهور شعار خدمة تويتر بلو الجديدة في الملفات الشخصية للمشتركين، وهذا سيجذب الكثيرون لأسباب مثل التفاخر بالاشتراك المدفوع، أو الشكل الأفضل للصفحة الشخصية.. إلخ.

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