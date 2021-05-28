منوعات

مصطفى فهمي يستأنف تصوير مسلسل “الحرير المخملي”

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الفنان المصري مصطفى فهمي استئناف عمليات تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل الحرير المخملي، والذي توقف تصويره لفترة من الزمن بسبب انشغال الفنانين بتصوير المسلسلات الرمضانية.

وقال مصطفى فهمي إنّ الفنانين اجتمعوا من جديد، وإنّهم سينتهون قريباً من تصوير باقي مشاهد المسلسل.

وسيتناول العمل المأخوذ من رواية “الحرير المخملي” لأميمة عز الدين قضية العلاقات الأسرية بدءاً من الجد الذي يلعب دوره مصطفى فهمي، والذي يملك أملاكاً وأراضي ويعيش في تسعينيات القرن الماضي، وصولاً لأبنائه في العصر الحديث.

ومسلسل الحرير المخملي من سيناريو وحوار أحمد زيد أبو توفيق، شادي أسعد، وحمد التايه، وإخراج أحمد حسن، وبطولة أحمد وفيق، مصطفى فهمي، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد وفيق، سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك