مصطفى فهمي يستأنف تصوير مسلسل “الحرير المخملي”

أكد الفنان المصري مصطفى فهمي استئناف عمليات تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل الحرير المخملي، والذي توقف تصويره لفترة من الزمن بسبب انشغال الفنانين بتصوير المسلسلات الرمضانية.

وقال مصطفى فهمي إنّ الفنانين اجتمعوا من جديد، وإنّهم سينتهون قريباً من تصوير باقي مشاهد المسلسل.

وسيتناول العمل المأخوذ من رواية “الحرير المخملي” لأميمة عز الدين قضية العلاقات الأسرية بدءاً من الجد الذي يلعب دوره مصطفى فهمي، والذي يملك أملاكاً وأراضي ويعيش في تسعينيات القرن الماضي، وصولاً لأبنائه في العصر الحديث.

ومسلسل الحرير المخملي من سيناريو وحوار أحمد زيد أبو توفيق، شادي أسعد، وحمد التايه، وإخراج أحمد حسن، وبطولة أحمد وفيق، مصطفى فهمي، ولاء الشريف، هالة فاخر، طارق صبري، أحمد وفيق، سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم.

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