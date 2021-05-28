نانسي عجرم تُطلق أغنية “حبك بيقوى”

أسعدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عشاقها بإطلاقها أغنية “حبك بيقوى”، والتي تُعد أولى أغاني ألبومها الجديد نانسي 10 المقرر طرحه خلال الصيف.

ونشرت الفنانة اللبنانية على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، فيديو كليب الأغنية الجديدة التي تحمل معاني رومانسية جميلة.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من عشاق النجمة اللبنانية، وسجلّت أكثر من 226 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على طرحها.

وأغنية “حبك بيقوى” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية احتفلت قبل عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، حيث نشرت مجموعة من الصور على إنستغرام من الحفلة وعلّقت عليها بالقول “أنت العيد ومعك بدأ عمري من جديد”.

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