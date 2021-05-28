أمريكي ينال البراءة بعدما سُجن لمدة 32 عاماً ظلماً

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو مؤثر يُوثق لحظة خروج الأمريكي “بوسع غلبيرت بول” من السجن، بعدما قضى فيه 32 عاماً ظلماً بسبب جريمة لم يرتكبها.

وكان الرجل البالغ من العمر حالياً 56 عاماً أُدين بجريمة قتل وقعت عام 1988، في مدينة ديترويت في ولاية ميتشغان.

ورغم محاولات الرجل إثبات براءته مراراً وتكراراً إلّا أنّ محاولته باءت بالفشل، ليظهر في السنوات الأخيرة بصيص أمل للرجل المظلوم، حيث اكتشفت الشرطة أنّ الدماء الموجودة في موقع الجريمة لا تتطابق مع دمائه أو دماء الضحية.

وقالت السلطات المحلية إن مكتب المدعي العام الذي قاد القضية لا يمانع في إلغاء الأدلة، وأوضحت أن الرجل أمضى 3 عقود في السجن لعدم توصلهم للدليل القاطع ببراءته.

يُذكر أنّ الرجل المظلوم سيحصل على حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي في حال تقدم بطلب تعويض، وذلك لأنّ قانون الولاية يمنح الأشخاص الذين سُجنوا ظلماً 50 ألف دولار عن كل سنة سجن.

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